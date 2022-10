Cảnh báo nguy cơ lũ lụt lịch sử tại Australia

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp bang New South Wales cho biết, các trận mưa lớn đã dẫn đến tình trạng lũ lụt tại một số nơi. Theo đó, đêm 8/10, dịch vụ đã tiếp nhận và phản hồi 343 yêu cầu hỗ trợ, thực hiện 21 công tác cứu hộ và tiến hành sơ tán người dân ở khu vực Gronos Point, phía tây bắc Sydney để bảo đảm an toàn.

Mưa lớn diễn ra tại bang New South Wales của Australia.

Chính quyền bang đã ban bố cảnh báo lũ lụt tại 80 thị trấn và khu vực rải rác trong bang, trong đó có ngoại ô thành phố Sydney, đồng thời bày tỏ lo ngại trước tình trạng gió mạnh tại khu vực ven biển khi bão bắt đầu di chuyển ra ngoài khơi. Cơ quan này cũng phát cảnh báo về nguy cơ lũ quét tăng cao tại một số địa điểm ven biển do nền đất đã bão hòa nước. Nhiều cộng đồng thuộc khu vực phía tây bang New South Wales cũng chịu ảnh hưởng do tình trạng mưa lũ lần này, trong đó nhiều sông ngòi, con đập và tuyến đường đều bị ngập nước.

Sydney đã phá vỡ kỷ lục lượng mưa hằng năm trong 70 năm qua, với tổng lượng mưa lên tới 2.216mm, dù còn gần ba tháng mới hết năm 2022. Ðây là lượng mưa cao nhất ghi nhận kể từ số liệu lượng mưa hằng năm của Sydney lần đầu tiên được thu thập năm 1858. Với hiện tượng thời tiết La Nina, dự báo mùa hè mưa sẽ nhiều hơn mức trung bình, có thể tổng lượng mưa cả năm nay sẽ còn cao hơn nhiều.

Các nhà khoa học Australia cảnh báo lũ lụt, cháy rừng, lốc xoáy và hạn hán đang trở nên thường xuyên hơn và mạnh hơn trong bối cảnh trái đất ấm lên. Trong năm nay, vùng biển phía đông Australia đã liên tiếp hứng chịu lũ lụt. Vào tháng 3, nước dâng lên đã buộc hàng chục nghìn người dân phải sơ tán và khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.

