Giới chức y tế Mỹ ước tính, 2,55 triệu học sinh trong độ tuổi trung học tại Mỹ sử dụng thuốc lá điện tử. Con số này tiếp tục làm dấy lên mối lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng, nhất là giới trẻ.

Thuốc lá điện tử được bày bán ở North Carolina, Mỹ

Theo kết quả cuộc khảo sát mới được công bố, do Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) và Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ thực hiện trực tuyến từ ngày 18/1 đến 31/5, có tới 2,55 triệu học sinh Mỹ ở độ tuổi trung học sử dụng thuốc lá điện tử và 25% trong số này cho biết, sử dụng thuốc lá điện tử hằng ngày. Số học sinh trung học sử dụng thuốc lá điện tử năm 2022 tăng so với con số 2,06 triệu em ghi nhận năm 2021, nhưng giảm so với các con số 5,4 triệu và 3,6 triệu em lần lượt trong các năm 2019 và 2020. Trong số những học sinh sử dụng thuốc lá điện tử có gần 85% số học sinh sử dụng các loại thuốc có hương vị và hơn 50% thuốc được sử dụng là thuốc lá điện tử dùng một lần. Điều đáng quan ngại là hầu hết các học sinh tham gia khảo sát cho biết, không gian hút thuốc quen thuộc là ở lớp học.

CDC Mỹ cho rằng, kết quả khảo sát đã chỉ ra người trẻ ở Mỹ tiếp tục bị cám dỗ bởi những sản phẩm thuốc lá điện tử có hương vị. Năm 2016, FDA đã nỗ lực tìm cách hạn chế các sản phẩm thuốc lá điện tử có hương hoa quả hoặc vị ngọt có thể hấp dẫn và khiến nhiều thanh, thiếu niên Mỹ nghiện nicotine. Năm 2020, cơ quan này ra tuyên bố việc bán thuốc lá điện tử có hương vị là bất hợp pháp, trừ khi được chính phủ cho phép cụ thể. Quyết định của FDA được các tổ chức vận động vì sức khỏe cộng đồng tại Mỹ đặc biệt hoan nghênh. Bởi, các tổ chức này từ lâu đã cảnh báo rằng, thuốc lá điện tử sẽ dẫn tới một thế hệ thanh, thiếu niên nghiện nicotine, xóa bỏ những tiến bộ đáng kể đã đạt được trong việc giảm tỷ lệ hút thuốc lá ở thế hệ trẻ.

Juul là hãng có nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử thu hút giới trẻ tại Mỹ. Cuối năm 2018, Juul chiếm hơn 70% thị phần thuốc lá điện tử ở Mỹ. Các sản phẩm có hương vị như vị hoa quả và kẹo của Juul đã bị cấm bán tại Mỹ từ năm 2019. Chính quyền 34 bang của Mỹ phối hợp thực hiện một cuộc điều tra liên quan những khiếu nại về việc công ty sản xuất thuốc lá điện tử này đã vi phạm các quy định về tiếp thị sản phẩm, như tiếp thị thuốc lá điện tử đến cả những đối tượng chưa đến tuổi vị thành niên, không đưa thông tin về hàm lượng nicotine trên bao bì sản phẩm.

Năm 2021, công ty Juul đã phải chi 14,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện ở bang Arizona và cam kết không tiếp thị sản phẩm cho thanh, thiếu niên ở bang này. Vài tháng trước đó, Juul cũng đã phải trả cho bang North Carolina 40 triệu USD, nhưng không nhận trách nhiệm pháp lý. Công ty này đối mặt nhiều vụ kiện tương tự ở các bang khác như New York và California.

Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất cấm sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử có hương vị tại châu Âu, do lo ngại những sản phẩm này sẽ trở nên thịnh hành và kéo theo những ảnh hưởng về sức khỏe. Lệnh cấm này được xem là một phần trong nỗ lực nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá tại 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) xuống mức thấp hơn 5% dân số vào năm 2040.

Trung Quốc, quốc gia sản xuất và xuất khẩu thuốc lá điện tử lớn nhất thế giới, đã có những động thái siết chặt quản lý thuốc lá điện tử. Trung Quốc đã sửa đổi luật độc quyền thuốc lá, theo đó đưa các sản phẩm thuốc lá điện tử vào danh mục quản lý tương tự các sản phẩm thuốc lá truyền thống. Theo luật sửa đổi, các công ty kinh doanh thuốc lá điện tử chỉ được phép bán sản phẩm thông qua các kênh được ủy quyền.

