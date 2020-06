Khai mạc Hội thao truyền thống Công an tỉnh Lâm Đồng năm 2020

(LĐ online) - Sáng 8/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc Hội thao truyền thống năm 2020. Hội thao năm nay có sự tham dự của 300 vận động viên (VĐV) là lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ đến từ các đơn vị và công an các huyện, thành phố trong tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung: Chạy vũ trang nam, việt dã nữ, bóng đá mini, quần vợt, kéo co, thể dục thể hình.

Các VĐV tranh tài ở nội dung chạy vũ trang vòng quanh hồ Xuân Hương

Đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Lê Vinh Quy - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, Hội thao được tổ chức hàng năm và nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội thao tổ chức cũng nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thể lực cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng công an; là hoạt động nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thông qua hội thao, Ban tổ chức sẽ chấm chọn những cá nhân, đội tuyển đạt thành tích cao để chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 do Bộ Công an tổ chức.

Ngay sau lễ khai mạc, 200 VĐV nam đã bước vào tranh tài ở nội dung chạy vũ trang và 80 VĐV nữ tranh tài ở nội dung chạy việt dã xung quanh Hồ Xuân Hương. Nội dung này diễn ra rất sôi nổi, hào hứng và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo người dân.

Các VĐV tham gia nội dung chạy việt dã nữ

Kết quả, ở nội dung chạy vũ trang nam, VĐV Võ Văn Vượng (Đạ Huoai) giành giải nhất ở nhóm tuổi dưới 28; VĐV Nguyễn Đức Hoàn (Phòng PA07) giành giải nhất ở nhóm tuổi trên 28. Ở nội dung chạy việt dã nữ, VĐV Nguyễn Thị Tố Uyên (Lâm Hà) giành giải nhất ở nhóm tuổi dưới 28; VĐV Nguyễn Thị Thu (Bảo Lâm) về nhất ở nhóm tuổi trên 28.

Hội thao sẽ tiếp tục diễn ra các cuộc tranh tài ở các nội dung còn lại từ hôm nay đến hết ngày 12/6/2020.