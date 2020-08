Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2020 và những thay đổi lịch sử

Giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) 2020 vẫn diễn ra bất chấp dịch COVID-19. Tuy nhiên giải đấu lần này có nhiều thay đổi.

Novak Djokovic được xem là ứng cử viên vô địch ở US Open 2020

US Open 2020 là giải Grand Slam thứ 2 trong năm nay, sau Australia Open hồi đầu năm. Đây là lần thứ 140, US Open được tổ chức. Giải quần vợt này diễn ra trên mặt sân cứng ngoài trời ở Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA Billie Jean King (New York).

US Open 2020 diễn ra từ 31/8 đến 13/9 năm nay và sau đó một tuần, Roland Garros 2020 sẽ khởi tranh trên sân đất nện ở Paris (Pháp). Rafael Nadal và Bianca Andreescu là 2 nhà đương kim vô địch của US Open ở nội dung đơn nam và đơn nữ, tuy nhiên cả 2 đều không tham gia giải đấu lần này.

Nadal rút khỏi US Open vì lo ngại về sự an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn chưa chấm dứt. Trong khi đó, Bianca Andreescu cho biết sự chuẩn bị và phong độ của cô đã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 lên US Open 2020

Do lo ngại về dịch COVID-19 nên ban tổ chức thông báo rằng US Open 2020 diễn ra mà không có khán giả. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu này không có khán giả tới xem.

Các tay vợt nhập cảnh vào Mỹ sẽ không bị cách ly nhưng phải kiểm tra virus trước khi tới New York. Trong suốt giải đấu, họ sẽ vẫn phải xét nghiệm. Nếu tay vợt nào dương tính với COVID-19 thì họ buộc phải rút khỏi US Open 2020.

Tiền thưởng của US Open 2020

Do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, những người giành được danh hiệu vô địch đơn nam hoặc đơn nữ giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) năm nay sẽ bị cắt giảm tiền thưởng ở mức 850.000 USD/người.

Trong thông báo ngày 7/8, ban tổ chức giải US Open cho biết sự kiện năm nay sẽ diễn ra không có khán giả và có tổng số tiền giải thưởng là 53,4 triệu USD, thấp hơn mức 57 triệu USD của mùa giải năm 2019. Do đó, mỗi nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ chỉ nhận được 3 triệu USD, giảm so với 3,85 triệu USD năm 2019.

Tuy nhiên, mức thưởng dành cho những tay vợt lọt qua các vòng đầu tiên không bị ảnh hưởng, thậm chí còn tăng. Cụ thể, những tay vợt vượt qua vòng đầu tiên trong mùa giải năm nay sẽ nhận được 61.000 USD, tăng so với mức 58.000 USD trong năm 2019. Khoản tiền dành cho các tay vợt vượt qua vòng hai và vòng ba không thay đổi, lần lượt ở mức 100.000 USD và 163.000 USD.

Ứng cử viên vô địch US Open 2020

Novak Djokovic được xem là ứng cử viên vô địch ở nội dung đơn nam tại giải năm nay, sau khi Nadal và Federer không tham gia giải đấu lần này. Theo thống kê, đây là lần đầu tiên kể từ US Open 1997, cả Nadal và Federer cùng vắng mặt ở một giải Grand Slam.

Những tay vợt nam đáng chú ý khác ở giải đấu lần này là Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Alexander Zverev và Stefanos Tsitsipas.

Ở nội dung đơn nữ, 6 trong số 8 tay vợt hàng đầu thế giới, bao gồm nhà đương kim vô địch Bianca Andreescu vắng mặt vì vấn đề liên quan tới dịch COVID-19. Serena Williams đang hy vọng sẽ giành chức vô địch ở giải đấu lần này, tuy nhiên vẫn còn nhiều tay vợt nữ đáng gờm khác như Naomi Osaka, Sofia Kenin, Karolina Pliskova.

(Theo Baotintuc.vn)