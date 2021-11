Lực sĩ khuyết tật Lê Văn Công giành HCB cử tạ thế giới 2021

Là chủ nhân tấm huy chương duy nhất của đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020 hồi mùa hè vừa qua, Lê Văn Công tiếp tục đoạt ngôi á quân hạng 49kg tại Giải Vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2021.

Lê Văn Công giành ngôi á quân thứ nhì trong năm ở cấp độ thế giới

Giải Vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2021 diễn ra từ ngày 27-11 đến 5-12 tại Thủ đô Tbilisi (Georgia) với sự góp mặt của những lực sĩ tên tuổi đến từ 72 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự giải với 4 VĐV hàng đầu với mục tiêu tranh chấp thành tích hết sức cụ thể bởi đây là một trong những sự kiện để các VĐV tích lũy điểm số, tranh chuẩn tham dự ASIAN Para Games Quảng Châu 2022 và Paralympic Paris 2024.

Tham gia tranh tài trong ngày đầu tiên ở hạng 49kg nam, Lê Văn Công chỉ thành công ở mức tạ 170 kg (kém 3 kg so với thành tích đoạt HCB Paralympic Tokyo 2020) trong khi đối thủ nặng ký người Jordan Qarada Omar Sami lại thực hiện thành công khối lượng tạ 174kg, tức nhiều hơn 1kg so với thành tích đoạt HCV tại kỳ Paralympic mùa hè vừa qua.

Như vậy, bộ đôi Qarada Omar Sami và Lê Văn Công dù tranh chấp quyết liệt nhưng thứ hạng của cả hai vẫn không thay đổi kể từ Paralympic Tokyo 2020. Thành tích của Công có giảm so với khi tranh tài trên đất Nhật Bản, một phần do chấn thương chưa được chữa trị dứt điểm.

Chỉ giành được ngôi á quân tại hai sự kiện quan trọng nhất trong năm 2021 của cử tạ người khuyết tật nhưng đây cũng đã là nỗ lực tuyệt vời của Lê Văn Công.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Tbilisi nói chung cũng như địa điểm thi đấu nói riêng, việc tranh tài của các lực sĩ thêm nhiều phần khó khăn, phức tạp do phải chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch của quốc gia chủ nhà. Trong các ngày tiếp theo, các lực sĩ Nguyễn Bình An và Đặng Thị Linh Phượng sẽ thi đấu ở hạng cân của mình.

