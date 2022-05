Huyện Đức Trọng vừa tổ chức giải bóng chuyền Đại hội Thể dục thể thao huyện Đức Trọng lần thứ VII năm 2022. Đây cũng là môn thi đấu cuối cùng, chính thức khép lại kỳ Đại hội Thể dục thể thao huyện Đức Trọng lần thứ VII năm 2022.

Tham gia giải có 16 đội tuyển nam và 8 đội tuyển nữ. Các đội bóng đã có sự chuẩn bị chu đáo, thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, quyết liệt và kịch tính.

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất và cúp vô địch môn bóng chuyền nam cho đội bóng chuyền xã Phú Hội, giải Nhì thuộc về đội bóng xã Ninh Loan, hai đội Công an huyện và xã Hiệp Thạnh đồng giải Ba. Đối với nội dung bóng chuyền nữ, giải Nhất và cúp vô địch được trao cho đội bóng chuyền xã Ninh Loan; đội tuyển ngành Giáo dục đạt giải Nhì; đội bóng xã Hiệp An và Công an huyện đạt đồng giải Ba.

N.MINH