Hội thảo giải pháp 4.0 cho không gian nội thất đến với thành phố ngàn hoa

Minh Công là showrooom có không gian kết hợp hoàn hảo giữa vật liệu gỗ nội thất An Cường, thiết bị nhà bếp Malloca và nội thất thông minh mang phong cách Bắc Âu Aconcept, cùng với các thương hiệu giải pháp phụ kiện nội thất thông minh Hettich & Imundex (CHLB Đức), giải pháp nhà thông minh Smarthome - Schneider Electric (Pháp) nhằm mang đến một không gian sống tiện nghi và đẳng cấp đến với cư dân của thành phố ngàn hoa. Công ty Cổ phần Gỗ An Cường là nhà sản xuất gần 30 năm cung cấp vật liệu, giải pháp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hiện nay An Cường đã có gần 30 showroom cùng hàng loạt nhà phân phối, đại lý trên toàn quốc. An Cường luôn nỗ lực và khẳng định vị trí hàng đầu của mình, không chỉ giới thiệu các giải pháp gỗ nội thất toàn diện nhất, mà còn cung cấp đầy đủ những sản phẩm chất lượng và giải pháp thông minh, để kiến tạo cho quý khách hàng một không gian sống hoàn hảo.