Mỗi năm Việt Nam có 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá

Ngày 1/10, tại Đà Lạt, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông), Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đã phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2020 cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện, cơ sở Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và cán bộ Đài Truyền thanh cấp xã của tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin tại hội nghị cho biết: Theo điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá (GATS 2015), Việt Nam đang nằm trong số 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Tỷ lệ hút thuốc của nam giới là 45,3%. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm, có trên 40.000 người Việt Nam tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Cũng theo điều tra của GATS năm 2015, cho thấy người Việt Nam đã phải chi 31 ngàn tỷ đồng mỗi năm cho việc mua thuốc lá. Chi phí điều trị mới chi cho 5 nhóm bệnh trong tổng số 25 bệnh do thuốc lá gây ra là 24 ngàn tỷ đồng một năm.

Chính vì những tác hại của thuốc lá, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-TTg về phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”. Trong đó, nhấn mạnh các ban, bộ, ngành, địa phương phải coi trọng công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và có tính chất liên ngành.

Một trong những giải pháp quan trọng được Thủ tướng Chính phủ xác định là cần phải “Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng và phát huy hiệu quả mạng lưới thông tin truyền thông từ Trung ương tới địa phương để tuyên truyền, phổ biến, vận động các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các hướng dẫn, khuyến cáo về nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật; truyền thông để phổ biến và thúc đẩy việc tuân thủ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là quy định về môi trường không khói thuốc”.

Lãnh đạo của Cục Thông tin cơ sở cho biết: Mặc dù các phương tiện truyền thông đại chúng, internet, mạng xã hội hiện nay đang phát triển mạnh mẽ, song thông tin cơ sở vẫn là một trong những kênh thông tin, tuyên truyền không thể thiếu, có nhiều lợi thế ở cơ sở, vẫn đang hàng ngày, hàng giờ cung cấp một lượng thông tin rất lớn, thiết thực đối với người dân ở cơ sở; trong đó, có nhiều thông tin liên quan phòng, chống tác hại của thuốc lá.

LINH ĐAN