Mùa mưa bão, cẩn trọng với áo mưa khi chạy xe máy

Thời gian qua đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông đáng tiếc, thậm chí gây tử vong do sự cố áo mưa bị cuốn vào bánh xe máy.

Một người dân đi xe máy bị áo mưa cuốn vào bánh xe sau té ngã tại cầu Ông Đạo chiều 17/10

Trước đó, đầu tháng 8/2019, trong lúc thời tiết mưa to, tại đèo Mimosa (Phường 10, TP Đà Lạt), áo mưa cánh dơi của ông V. (76 tuổi) bị cuốn vào bánh sau xe máy, sau đó siết cổ nạn nhân ngã cùng xe xuống đường tử vong. Theo Công an TP Đà Lạt, ông V. tử vong do bị áo mưa siết chặt cổ. Lúc xảy ra tai nạn, đoạn đường ít người qua lại nên nạn nhân không được cấp cứu kịp thời.

Theo ghi nhận 2 tuần qua, do trời mưa gió kéo dài, nhiều người dân khi đi xe máy lưu thông ngoài đường thường mặc áo mưa các loại. Tuy nhiên, người dân sử dụng áo mưa, nhất là loại cánh dơi thường trùm áo mưa phủ lên đầu xe, từ đó có thể gây nhiều sự cố đáng tiếc như áo mưa làm vướng tay lái, dẫn đến việc khó xử lý khi gặp tình huống bất ngờ; áo mưa bị gió thổi tung lên mặt; che tín hiệu đèn xi nhan, khiến người khác không thấy được tín hiệu chuyển làn từ xi nhan, không quan sát được xe phía sau… Đồng thời, với những chiếc xe máy mà xích xe không có hộp bảo vệ, khi áo mưa cánh dơi mặc không đúng cách, cẩu thả, rất dễ bị cuốn vào bánh sau.

Chính vì vậy, người dân đi xe máy mùa mưa bão khi sử dụng áo mưa loại nào cũng cần phải chú ý quan sát. Tất cả là vì sự an toàn của mỗi người tham gia giao thông.

CHÍNH THÀNH