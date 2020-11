Hàng chục hecta đất lâm nghiệp bị ''xẻ thịt''

(LĐ online) - Vụ việc đang diễn ra tại Tiểu khu 473 (thuộc địa phận Thôn 1, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm). Tuy là đất lâm nghiệp, nhưng khi xâm nhập vào điểm nóng này, chúng tôi tận mắt chứng kiến máy múc, xe ben liên tục đào xới, chở đất đá như một đại công trường.

Tuyến đường vừa được mở trái phép xuyên qua nhiều quả đồi đất lâm nghiệp đâm thẳng vào đại công trường hàng chục ha đất lâm nghiệp đang bị xẻ thịt tan hoang

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, trong các ngày 2 và 3/11, vào vai người thích mạo hiểm, chúng tôi đã xâm nhập vào Tiểu khu 473 (xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm), nằm ngay đầu nguồn suối Cát đổ ra suối Đại Lào (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc). Từ ngay chân dốc suối Cát, một con đường lớn được mở đâm xuyên qua nhiều quả đồi rộng lớn. Thời điểm chúng tôi xâm nhập vào khu vực này, bị người đàn ông tên Bình ngăn cản, với lý do “đất đã có chủ, nên khi chưa được ông cho phép thì không ai được đặt chân vào bên trong”. Sau khi thuyết phục, bằng lý do chính đáng là thích khám phá, mạo hiểu, chúng tôi được người đàn ông tên Bình cho phép tiếp tục hành trình.

Men theo con đường dài khoảng 2 km, hàng chục hecta đất lâm nghiệp; trong đó, có nhiều diện tích còn cây rừng, bị đào xới, “xẻ thịt” tan hoang. Thời điểm chúng tôi có mặt, có 2 máy múc và 5 xe ben mang biển số TP Hồ Chí Minh liên tục đào xới, múc đất san gạt một quả đồi rộng lớn. Quả đồi này rộng khoảng 2 ha đang bị đào múc sắp san phẳng. Đi sâu vào phía trong, xuyên vào một khu vực còn nguyên cây rừng. Phía trên đỉnh, một quả đồi khác đã được đào xới san phẳng hoàn toàn. Trong khu vực này, nhiều nhánh đường mới được mở nối liền nhau chẳng khác nào một đại công trường đã được cấp phép xây dựng.

Một quả đồi rộng lớn trên đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 473 bị đào múc sắp san phẳng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, gần 40 ha đất lâm nghiệp tại khu vực này do một người ở TP Hồ Chí Minh mua lại bằng giấy viết tay của một người tên Phương, ngụ tại TP Bảo Lộc. Hiện tại, chủ nhân của hàng chục ha đất lâm nghiệp này đang bàn giao việc quản lý, thi công mở đường, san gạt lại cho ông Huỳnh Hiếu Bình, ngụ tại tỉnh Tiền Giang quản lý. Bên cạnh những quả đồi đã được đào múc, san gạt thì nhiều diện tích cây rừng cũng đã bị cạo trọc và đường be cũng đã được mở đâm xuyên qua các vạt rừng dài nhiều km.

Cận cảnh quả đồi, với 2 máy múc và 5 xe ben mang biển số TP Hồ Chí Minh liên tục bị đào xới

Liên quan đến vụ việc này, làm việc với chúng tôi, ông Bùi Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, cho biết: “Toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp nói trên nằm trọn trong Tiểu khu 473, thuộc địa phận Thôn 1, xã Lộc Tân. Đầu tháng 9/2020 vừa qua, sau khi tiếp nhận vụ việc, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng mới phát hiện một phần đất lâm nghiệp tại Khoảnh 7, Tiểu khu này bị san gạt làm biến dạng. Căn cứ các quy định của pháp luật, UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với ông Huỳnh Hiếu Bình; đồng thời, buộc ông Bình khôi phục và trồng cây xanh trên diện tích đã tác động”.

Các nhánh đường được mở trái phép trên Tiểu khu 473 nối liền từ quả đồi này tới quả đồi khác

“Thời gian qua, do ảnh hưởng của mưa bão, khu vực này là đất lâm nghiệp giáp ranh với xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) nên việc đi lại, quản lý gặp nhiều khó khăn. Do đó, địa phương có sự chủ quan, lơ là trong việc quản lý. Sau khi nhận được thông tin từ các anh, chúng tôi sẽ chỉ đạo lực lượng Công an xã tiến hành vào hiện trường kiểm tra ngay và tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện để có cơ sở xử lý theo quy định. Cũng từ hôm nay, chúng tôi sẽ cử lực lượng chốt chặn tại Tiểu khu 473 để đảm bảo việc kiểm tra, xử lý các vi phạm tại khu vực này. Đồng thời, chúng tôi sẽ báo cáo UBND huyện Bảo Lâm để có hương xử lý dứt điểm tránh dự luận bức xúc” - ông Bùi Thanh Bình cho biết.

