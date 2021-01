Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Đức Trọng, là một trong 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, huyện có 14 xã và 1 thị trấn; trong đó có 5 xã thuộc vùng sâu, vùng xa; có nhiều tuyến giao thông quan trọng, có Sân bay quốc tế Liên Khương. Hệ thống chợ khá sầm uất; là đầu mối trao đổi, buôn bán hàng hóa với các huyện lân cận trong địa bàn tỉnh như Đà Lạt, Đơn Dương, Lâm Hà và Di Linh... Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tuy đảm bảo ổn định, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; là cơ hội, điều kiện nảy sinh các loại tội phạm và các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT.

Tình hình ANTT ở Đức Trọng đảm bảo ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp

Nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác phòng, chống tội phạm đảm bảo ANTT, Huyện ủy Đức Trọng đặc biệt chú trọng việc chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo quyết liệt các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, nhất là cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn cùng vào cuộc với lực lượng công an các cấp, đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp với từng địa bàn thôn, tổ dân phố, khu dân cư và các tầng lớp nhân dân... gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong hình hình mới”; Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”... Trong đó, đặc biệt quan tâm trú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân, nhất là số đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhận thức rõ thời cơ và thử thách đối với ANTT của đất nước trong tình hình mới. Đồng thời, giáo dục để mọi người nhận thức sâu sắc, nêu cao cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, làm thất bại âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo và an ninh nông thôn để chống phá ta của các thế lực thù địch. Quá trình thực hiện nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm theo hướng xã hội hóa được xây dựng, hoạt động hiệu quả và nhân rộng ra toàn huyện như mô hình Tiếng kẻng an ninh với 78 mô hình và 494 người tham gia; Đội tuần tra tự quản với 73 đội, 662 người tham gia; Đội tuần tra cơ động đảm bảo ANTT và PCCC với 1 mô hình; Camera giám sát an ninh với 1.022 mắt tại 14 xã, thị trấn...

Đáng chú ý, trong năm 2020, cấp ủy, chính quyền huyện đã chú trọng chỉ đạo xây dựng các mô hình mới phù hợp với sự thay đổi của thực tế tại các đơn vị, địa phương. Điển hình như mô hình Tổ phản ứng nhanh tuần tra đảm bảo ANTT, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường; quản lý bảo vệ rừng tại xã Hiệp An; Giáo xứ Kim Phát về đảm bảo ANTT; Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực học đường tại Trường THCS Ninh Gia; Đổi gạo lấy vũ khí.

Với mục tiêu tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, Huyện ủy Đức Trọng cũng đã duyệt cấp kinh phí cho Công an huyện làm chủ đầu tư Công trình camera an ninh với tổng giá trị dự toán công trình là trên 9,98 tỷ đồng, gồm 102 mắt camera, trong đó 6 mắt camera chụp.

Để đảm bảo công tác này đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Huyện ủy Đức Trọng cho biết, huyện sẽ tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu các TCCSĐ; các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đặc biệt, chú trọng tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của các tổ chức đảng, chính quyền các xã, thị trấn đối với việc thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới. Trong đó, tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan phải chủ động hơn nữa việc phối hợp với ngành công an trong thực hiện các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành về phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện; quyết tâm hoàn thành các tiêu chí để xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, tiến tới xây dựng huyện đạt chuẩn đô thị loại 4.

NGUYỄN NGHĨA