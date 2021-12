Đạ Tẻh: Tìm thấy thi thể nạn nhân sau 4 ngày rơi xuống sông mất tích

TIN LIÊN QUAN Đạ Tẻh: Huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân rơi xuống sông mất tích

(LĐ online) - Sáng 13/12, Công an huyện Đạ Tẻh thông tin, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu B.N.H (13 tuổi, ngụ tại thị trấn Đạ Tẻh) là nạn nhân rơi xuống sông Đạ Tẻh mất tích 4 ngày trước đó.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân sau khi rơi xuống sông Đạ Tẻh mất tích

Theo cơ quan công an, thi thể nạn nhân được tìm thấy lúc rạng sáng nay 13/12, khi được phát hiện nổi lên trên mặt nước cách hiện trường xảy ra vụ đuối nước khoảng 50 m trên sông Đạ Tẻh. Lực lượng cứu hộ đã tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân và hoàn tất các thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng đã tiến hành thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí và các thủ tục lo hậu sự cho nạn nhân đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Như đã thông tin, vụ đuối nước thương tâm nói trên xảy ra vào chiều 9/12 tại sông Đạ Tẻh đoạn qua Tổ dân phố 3, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh. Vào thời điểm trên, cháu B.N.H cùng nhóm bạn ra chơi tại bờ sông Đạ Tẻh ở gần nhà. Trong lúc chơi đùa, không may cháu H. bị trượt chân rơi xuống sông. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đạ Tẻh cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 tại huyện Đạ Tẻh đã huy động các cán bộ, chiến sĩ có mặt triển khai các biện tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, do nước sông quá sâu, chảy xiết và nhiều cây bụi gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu hộ. Ngày 11/12, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực 3 tại TP Bảo Lộc (thuộc Công an Lâm Đồng) cũng được huy động vào cuộc tìm kiếm nạn nhân.

