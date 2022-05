Bảo Lâm: Thu hồi hơn 104 ha đất rừng của doanh nghiệp tư nhân Anh Hải

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 736-QĐ/UBND ngày 29/4/2022 về việc thu hồi toàn bộ diện 104,73 ha đất rừng, đất lâm nghiệp đã cho doanh nghiệp tư nhân Anh Hải thuê theo Quyết định số 2480 ngày 23/9/2008 của UBND tỉnh tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm để triển khai Dự án Quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp chăn nuôi. Sau khi thu hồi dự án này, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri (huyện Bảo Lâm) chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ.

Diện tích rừng bị phá thuộc lâm phận của doanh nghiệp tư nhân Anh Hải (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm)

Lý do thu hồi được xác định vì doanh nghiệp tư nhân Anh Hải triển khai dự án chậm tiến độ, không đúng nội dung quy định tại giấy chứng nhận đầu tư; để rừng bị phá, đất bị lấn chiếm; sử dụng đất, rừng không đúng mục đích…

Đặc biệt, vào ngày 17/3, Công an huyện Bảo Lâm cùng lực lượng Kiểm lâm huyện đã mật phục bắt quả tang Phan Văn Thanh (biệt danh Thanh Hương rừng, ngụ xã Tân Lâm, huyện Di Linh) cùng Nguyễn Doãn Trung (quê Nghệ An) đang thực hiện vụ phá rừng gần 1,9 ha tại khoảnh 4, Tiểu khu 613 thuộc lâm phần do doanh nghiệp tư nhân Anh Hải quản lý, bảo vệ tại địa bàn xã Lộc Phú. Hiện, vụ án đã được Công an huyện Bảo Lâm khởi tố bắng tạm giam đối với Phan Văn Thanh; đồng thời, triệu tập 7 người liên quan để phục vụ công tác điều tra theo quy đinh của pháp luật.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Sở Tài chính, Cục thuế Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan lập thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của doanh nghiệp tư nhân Anh Hải; phối hợp lập biên bản bàn giao đất, bàn giao tài nguyên rừng đã thu hồi cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri theo quy định; đồng thời, xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp tư nhân Anh Hải còn phải thực hiện để yêu cầu doanh nghiệp này chấp hành theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri (huyện Bảo Lâm) chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ toàn bộ diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp nêu trên; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ đất đai, tài nguyên rừng nêu trên. Mọi hành vi lấn chiếm đất đai, phá rừng nếu xảy ra thì Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri phải chịu trách nhiệm theo quy định.

KHÁNH PHÚC