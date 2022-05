Giải ngân nguồn vốn vay theo Nghị quyết 11 đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Trọng vừa thực hiện giải ngân nguồn vốn vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 11 ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đợt này, trên địa bàn huyện Đức Trọng có 1 cơ sở mầm non ngoài công lập được xét duyệt vay vốn hỗ trợ với số tiền 80 triệu đồng, lãi suất 3,3%/năm; thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Nguồn vốn vay được dùng để sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động.

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Trọng đã phối hợp với các hội đoàn thể, địa phương, Phòng Giáo dục - Đào tạo tuyên truyền rộng rãi về gói vay tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Điều kiện để cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được vay vốn. Đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục mức vay tối đa 80 triệu đồng/1 cơ sở; trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục, mỗi cơ sở được vay tối đa 200 triệu đồng.

Hiện tại, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tiếp nhận và đang thẩm định 5 hồ sơ của các cơ sở mầm non tư thục; nếu đảm bảo các điều kiện sẽ nhanh chóng giải ngân nguồn vốn, giúp các cơ sở dần ổn định và phục hồi, phát triển sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

N.MINH