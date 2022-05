Mảnh đời bất hạnh của một nghệ nhân sinh vật cảnh

Anh Nguyễn Hữu Thế - người khuyết tật được bà con quen gọi là "Thế bàn tay vàng" ở Thôn 5, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà đã tự lực tự cường, vượt lên số phận và xây dựng gia đình, ổn định cuộc sống. Nhưng số phận thật không may sau khi lập gia đình, 2 người con của anh sinh ra đều mắc căn bệnh xương thủy tinh - một rối loạn di truyền khiến xương rất dễ vỡ. Hiện, gia đình gặp rất nhiều khó khăn, cần sự trợ giúp của các nhà hảo tâm...

Vợ chồng anh Nguyễn Hữu Thế bên 2 con mắc bệnh xương thủy tinh rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các mạnh thường quân

Chúng tôi tình cờ biết đến anh Nguyễn Hữu Thế sinh năm 1978, qua lời giới thiệu của Hội Sinh vật cảnh huyện Lâm Hà. Anh là một hội viên đặc biệt khó khăn nhưng đam mê và chăm chỉ làm việc, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống..

Tìm hiểu sâu hơn, chúng tôi được biết, cuộc đời của anh Thế thật nghiệt ngã. Anh sinh ra không may bị nhiễm chất độc da cam do bố đi bộ đội để lại di chứng. Năm 1981, anh theo gia đình đi kinh tế mới lập nghiệp tại xã Mê Linh. Từ khi mới sinh ra, 2 chân anh bị khoèo, đi lại khó khăn, sức khỏe không đảm bảo. Anh lớn lên và cùng lao động nỗ lực với bố mẹ, gia đình lớn, sau duyên đến, anh kết hôn với một người phụ nữ. Tuy nhiên, khi vợ mang bầu, trong lúc ra bờ ao làm việc không may sảy chân và cả 2 mẹ con bị đuối nước. Anh cố gắng vượt qua nỗi đau mất cả vợ và đứa con trong bụng đang trông ngóng từng ngày... Thời gian trôi đi, nỗi đau dần nguôi ngoai. Nhiều năm sau, anh may mắn gặp và nên duyên với chị Trương Thị Đào, sinh năm 1983 quê Thanh Hóa vào tìm việc tại Lâm Hà. Anh kết hôn với chị Đào và sinh hạ được 2 bé. Bé lớn Nguyễn Mi Mô Sa sinh năm 2011 và bé trai Nguyễn Hữu Lâm Sơn sinh năm 2017. Tuy nhiên, số phận một lần nữa không mỉm cười với Thế khi cả 2 người con đều mắc bệnh xương thủy tinh - gen di truyền từ bố.

Anh thế tâm sự: Cuộc sống chật vật của 2 vợ chồng cứ thế trôi đi theo từng tháng ngày với nỗi lo ngay ngáy lỡ con gãy xương là cả nhà lao đao. Đêm hôm sớm tối phải chăm sóc cẩn thận vì các bé hiếu động, nghịch ngợm, rất dễ xảy ra sự cố gãy xương. Mà mỗi lần xương gãy là rất khó liền, phải mất một thời gian dài mới liền vết thương do đặc tính của bệnh xương thủy tinh.

Chưa kể hằng năm, ít nhất 1-2 lần vợ chồng anh Thế phải cho con đến bệnh viện bơm thuốc để duy trì sự sống của xương và hệ tuần hoàn. Bệnh nhân mắc bệnh xương thủy tinh tuổi thọ ngắn, tỷ lệ tử vong sau sinh cao. Cuộc sống của 2 con luôn mong manh như pha lê nên hầu như người vợ phải túc trực 24/24h bên con, hiện các con không đến trường được, chỉ quanh quẩn ở nhà. Còn lại mình anh Thế phải bươn chải trên tấm thân không lành lặn. Nhờ trời phú cho đôi “bàn tay vàng”, anh Thế có năng khiếu bẩm sinh về nghệ thuật điêu khắc, thủ công mỹ nghệ, tạo thế bon sai cho cây... Ban đầu anh đi làm thuê, nhà ai mướn và có nhu cầu đặt hàng thì anh làm. Cuộc sống cũng bấp bênh vì công việc thất thường, thu nhập không ổn định. Trong khi chi phí trang trải để chữa bệnh cho 2 con là rất tốn kém.

Ông Vũ Hữu Ích - Phó Chủ tịch Thường trực Hội sinh vật cảnh huyện Lâm Hà cho biết, ông tình cờ biết đến Thế khi nghe anh có “bàn tay vàng” trong chế tác nghệ thuật. Khi ông gặp và tìm hiểu để lấy thông tin làm hồ sơ vinh danh nghệ nhân cấp huyện cho Thế thì lại biết đến hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh. Rất mong sự quan tâm, trợ giúp của các mạnh thường quân, các tổ chức, đoàn thể trong xã hội cùng chung tay giúp đỡ, hỗ trợ để Thế có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống đời thường.

Được biết, phía Hội Sinh vật cảnh huyện Lâm Hà cũng đang làm tờ trình Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng quan tâm trợ giúp đến hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này. Tại huyện Hội Lâm Hà cũng đang đề xuất Hội tỉnh vinh danh nghệ nhân cấp Trung ương về thủ công mỹ nghệ, phù điêu, chăm sóc cây cảnh, tạo dáng thế bonsai đối với anh Nguyễn Hữu Thế.

Hiện anh Thế đang rất cần vốn để đầu tư, mua gỗ về để chế tác thành tác phẩm nghệ thuật có giá trị, tạo cảnh quan môi sinh môi trường, cơ sở hạ tầng, nội thất để xây dựng hoàn thiện quán cà phê nghệ thuật - sinh vật cảnh như niềm mơ ước của vợ chồng anh. Qua đó, vừa giúp cho người vợ có việc làm ổn định, có thời gian ở nhà chăm sóc con cái, lại có thêm thu nhập hàng ngày cho gia đình và nhất là lo chữa bệnh - duy trì sự sống cho con.

NGUYỆT THU