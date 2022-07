''Cò đặc sản'' ''xung đột'' hướng dẫn viên du lịch, ai đúng ai sai?

(LĐ online) - Mạng xã hội mới đây lại nóng lại câu chuyện “cò đặc sản” “xung đột” với hướng dẫn viên du lịch tại TP Đà Lạt với 1 clip hai bên đổ lỗi cho nhau việc chia “hoa hồng” dẫn tới xô xát.

Ảnh cắt từ clip được cho là “cò đặc sản” tại TP Đà Lạt xung đột với hướng dẫn viên du lịch

Trước đó, qua các trang mạng xã hội phản ánh hình ảnh kèm clip về tình trạng "cò đặc sản” Đà Lạt tranh giành, chèo kéo du khách đến những vườn dâu, điểm tham quan để hưởng phần trăm hoa hồng dẫn tới to tiếng, xô xát nhau.

Chiều 18/7, qua trao trao đổi với phóng viên Báo Lâm Đồng Online, Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Lạt cho hay: ngày 17/7, anh Phan Nguyễn Duy Anh - Hướng dẫn viên du lịch 1 xe khách 45 chỗ, thuộc hiệp hội du lịch tỉnh Khánh Hòa đang dẫn khách lên tham quan du lịch tại Đồi Roobin - Khu du lịch Cáp treo (Phường 3, TP Đà Lạt) thì xảy ra mâu thuẫn với anh Thái Hữu Thanh (36 tuổi, ngụ đường Nguyên Tử Lực, Phường 8). Xác minh ban đầu cho thấy anh Thanh muốn lên xe du lịch do anh Duy Anh làm hướng dẫn viên để mời khách mua đặc sản (mứt) tại cơ sở kinh doanh đặc sản “SKY” tại địa chỉ (đường Nguyên Tử Lực, Phường 8) nhưng anh Duy Anh không đồng ý.

Ngoài ra, anh Thanh còn cầm 1 bảng chữ (cỡ tờ giấy khổ A4) có ghi nội dung “Đặc sản sản hương Đà Lạt- Nha Trang” ghi đường Trần Quốc Toản) có chi phần trăm cho hướng dẫn và tài xế. Đối với anh em lái xe và hướng dẫn 16 chỗ trở lên chi 25% doanh thu và cộng tiền “cua” theo xe. Cụ thể, xe 16 chỗ là 100.000 đồng; xe 35 chỗ là 200.000 đồng; xe 45 chỗ là 300.000 đồng khi đưa khách đến. Kèm theo chữ “Chân thành cảm ơn!”.

Anh Thanh cho rằng Duy Anh là “cò” của cơ sở kinh doanh đặc sản “H.Đ” tại đường Trần Quốc Toản (Phường 1, TP Đà Lạt) nên có lời qua tiếng lại và cầm bảng chữ nói trên để cảnh báo với khách du lịch.

Cũng tại quá trình xác minh, Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Lạt đã nhanh chóng phối hợp đoàn liên ngành của TP Đà Lạt tiến hành kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh đặc sản “SKY” đường Nguyên Tử Lực (Phường 8) do bà Nguyễn Vĩnh Nhật Ánh (37 tuổi, ngụ Phường 8) làm chủ cơ sở và Trung tâm mua sắm đặc sản H.Đ (địa chỉ đường Trần Quốc Toản, Phường 1) do ông Phạm Trung (34 tuổi, ngụ Phường 8, TP Đà Lạt) làm quản lý. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng và phát hiện và lập biên bản cả hai cơ sở về hành vi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa xuất trình được hợp đồng lao động và giấy khám sức khỏe của nhân viên.

Theo Công an TP Đà Lạt, liên quan tới clip “cò đặc sản” “xung đột” với 1 hướng dẫn viên du lịch tại TP Đà Lạt với hai bên đổ lỗi cho nhau việc chia “hoa hồng” dẫn tới xô xát, tới cuối chiều nay, Đội Cảnh sát Kinh tế chưa thể xác minh thông tin chính xác với người phản ánh trong clip trên mặc dù đã liên hệ nhiều lần. Hiện nay Công an TP Đà Lạt đã và đang tiếp tục xác minh, làm rõ clip trên và khẳng định sẽ xử lý nghiêm trường hợp các cá nhân vi phạm hoạt động “cò” du lịch theo quy định pháp luật (nếu có).

C.THÀNH