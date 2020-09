Những góc nhìn mới lạ đầy hấp dẫn về các điểm đến của Việt Nam

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 9 đã mang đến những góc nhìn mới lạ, hấp dẫn đầy tính nghệ thuật và truyền cảm hứng cao từ con mắt của những người trải nghiệm du lịch.

Tác phẩm giải Nhất: "Thuyền hoa" của tác giả Trần Minh Lương

“Mỗi tác phẩm tham dự là những góc nhìn mới lạ, hấp dẫn, chứa đựng tính nghệ thuật truyền cảm hứng cao, dẫn dắt người xem trải nghiệm qua dòng chảy không gian, thời gian từ vùng non cao với ruộng bậc thang Mù Cang Chải, qua quần thể hang động trong di sản thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, đến Thành phố Hồ Chí Minh với nhịp sống sôi động; hay những trầm mặc, lắng đọng của cố đô Huế và phố cổ Hội An… Tất cả đều được các tác giả thể hiện xuất sắc dưới con mắt của những người trải nghiệm du lịch.”

Tổng Cục Trưởng Tổng cục Du Lịch, ông Nguyễn Trùng Khánh đã nhận định như vậy tại Lễ công bố kết quả, trao giải hai cuộc thi: Ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 9 “Explore Vietnam-Khám phá Việt Nam," và Clip giới thiệu Du lịch Việt Nam chủ đề "Vietnam NOW," diễn ra sáng nay (24/9), tại Hà Nội.

Theo lãnh đạo ngành du lịch, hai cuộc thi đã đóng góp cho công tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước con người Việt Nam; tăng cường kho tư liệu ảnh và video phục vụ các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam.

Các cuộc thi cũng khuyến khích công chúng tham gia sáng tác, công bố các hình ảnh, clip về du lịch; qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của du lịch, thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam và thúc đẩy các hoạt động du lịch nội địa.

Tác phẩm đoạt giải Nhì

Sau lễ công bố giải, 181 tác phẩm xuất sắc của cuộc thi ảnh sẽ được trưng bày từ ngày 24-30/9, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Hà Nội.

Ban tổ chức cuộc thi ảnh năm nay đã nhận được 15.610 tác phẩm dự thi của 1.118 tác giả từ 63 tỉnh thành, trong đó có 14 tác giả là người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.

Các tác phẩm dự thi đã mô tả bức tranh du lịch Việt Nam tươi đẹp, đa dạng với nhiều góc cạnh và mảng màu sống động xoay quanh các chủ đề như ẩm thực, biển đảo, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa, đời thường, du lịch khám phá, làng nghề truyền thống, lễ hội…

Kết quả, giải Nhất thuộc về tác phẩm “Thuyền hoa” của tác giả Trần Minh Lương; 2 giải Nhì: “Trong sương" (Nguyễn Quang), “Sương sớm” (Lê Nguyên Huy); và 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 2 giải phụ thông qua bình chọn trên facebook của Tạp chí Du lịch.

Giải Ba, tác phẩm "Bánh mỳ Sài Gòn" của tác giả Từ Thế Duy

Bên cạnh đó, với cuộc thi Clip giới thiệu Du lịch Việt Nam chủ đề "Vietnam NOW," ban tổ chức cho biết trong thời gian một tháng tiếp nhận tác phẩm dự thi (từ ngày 15/5-15/6), đã nhận được 59 tác phẩm của 28 tác giả trong và ngoài nước.

Các tác phẩm dự thi thể hiện phong cảnh đẹp, là những câu chuyện truyền cảm hứng, sáng tạo, vui vẻ và trải nghiệm thú vị trên hành trình khám phá vẻ đẹp của đất nước, con người, văn hóa và các điểm đến du lịch Việt Nam.

Ban Giám khảo đã lựa chọn được 11 tác phẩm để trao giải, cụ thể: giải Đặc biệt thuộc về video "Quảng Bình-Hè này phải đi" của tác giả Lê Tuyết; giải Nhất là video "The beauty of Nature, Culture and Humans" (Vũ Hương Giang); cùng 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích.

