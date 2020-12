Ba nghệ sĩ Việt Nam đoạt giải xuất sắc tại MAMA 2020

Giải thưởng Âm nhạc châu Á năm (MAMA) là giải thưởng hằng năm có uy tín về âm nhạc do Mnet Media của Hàn Quốc khởi xướng và duy trì từ năm 1999 đến nay. Bắt đầu từ năm 2009, giải thưởng được mở rộng 10 nghệ sĩ của các nước và vùng lãnh thổ châu Á đạt nhiều thành tựu trong năm. Việt Nam đã được chọn tổ chức lễ trao giải cùng với ba nước khác trong khu vực vào năm 2017. Trước đó, các ca sĩ của Việt Nam là: Mỹ Tâm, Thu Minh, Ðông Nhi, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Hương Tràm... từng được nhận giải ở hạng mục "Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á".

Ca sĩ Amee (Huyền My)

Năm nay, do dịch Covid-19, lễ trao giải MAMA 2020 đã được tổ chức tại Hàn Quốc và được phát trực tuyến. Ba nghệ sĩ Việt Nam được xướng tên nhận giải, trong đó ca sĩ Binz đoạt giải Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc, ca sĩ Amee được nhận giải Nghệ sĩ mới Việt Nam xuất sắc, Giải Biên đạo xuất sắc châu Á là hạng mục lần đầu được đưa vào MAMA thuộc về nghệ sĩ Quang Ðăng.

Ca sĩ Binz tên thật là Lê Nguyễn Trung Ðan, sinh năm 1988 tại Gia Lai, hiện sống tại Mỹ, là một rapper và huấn luyện viên Rap Việt nổi tiếng với các ca khúc: Sao cũng được, Krazy, They said, Gene... Amee là nghệ danh của ca sĩ Trần Huyền My, quê Hà Nội, sinh năm 2000, là nghệ sĩ trẻ nhất của Việt Nam được nhận giải thưởng lần này. Huyền My là ca sĩ của Công ty giải trí St.319 Entertainment của TP Hồ Chí Minh, từng nhận nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước, được vinh danh với các ca khúc nổi bật: Anh nhà ở đâu thế?, Ðen đá không đường, Trời giấu trời mang đi, Nếu mai chia tay, Sao anh chưa về nhà... Nữ ca sĩ trẻ từng giành được nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước như: Vi-đê-ô kết hợp xuất sắc của năm tại Metub WebTVAsia Awards, Bài hát được yêu thích nhất tại Làn Sóng Xanh 2019, MV nhiều lượt view nhất tại YouTube Rewind 2019, Nghệ sĩ mới xuất sắc tại Zing Music Awards 2019 và Nghệ sĩ mới của năm tại Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 15 năm 2020. Amee đang chuẩn bị ra mắt an-bum đầu tiên của mình có tên gọi dreAMEE.

Vũ công và biên đạo múa Quang Ðăng sinh năm 1989 tại Bến Tre, là biên đạo múa và nghệ sĩ thể hiện nhiều vũ điệu quyến rũ, nổi tiếng với điệu nhảy do anh sáng tạo trên nền nhạc Ghen cô Vy phòng, chống dịch Covid-19 của Khắc Hưng được lan tỏa và yêu thích trên thế giới. Quang Ðăng đã vinh dự được nhận danh hiệu Dancer of the Year 2013 - Vũ công của năm 2013. Anh cùng nhóm nhảy của mình cũng gây ấn tượng mạnh, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả với tiết mục tham dự cuộc thi Asia’s Got Talent năm 2019. Quang Ðăng được vinh danh ở hạng mục Biên đạo xuất sắc nhất châu Á của Giải MAMA dành cho vũ đạo trong ca khúc Love note thể hiện cùng nhóm LifeDance.

