Nhà giáo, nhà văn Nguyễn Thế Quang, sinh năm 1942 tại Nghệ An. Từ năm 2003, sau khi nghỉ hưu, ông trở thành nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử. Trong hơn mười năm qua, nhà văn Nguyễn Thế Quang đã xuất bản bốn tác phẩm: “Nguyễn Du” (Giải A, Giải Hồ Xuân Hương - Nghệ An, 2005 - 2010); “Thông reo Ngàn Hống” (Giải thưởng Hội Nhà văn, năm 2015; Giải thưởng Văn học Asean, 2016); “Khúc hát những dòng sông” (Giải C, Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học, Nghệ thuật, Báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đợt 1, năm 2013); “Đường về Thăng Long” (Giải Tư, Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ V của Hội Nhà văn Việt Nam, 2016-2019).