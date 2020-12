Sputnik điểm lại những thành tựu rực rỡ của Việt Nam trong năm 2020

Theo Sputnik, các thử thách mà Việt Nam đối mặt và vượt qua cho thấy sức mạnh kiên cường của nhân dân và sự sáng suốt của lãnh đạo đất nước, nhận được sự kính trọng, ngưỡng mộ của cộng đồng thế giới.

Những bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh.

Hãng tin Sputnik của Nga mới đây đã đăng tải bài tổng quan cuối cùng của chuyên mục "Việt Nam trên báo chí nước ngoài," trong đó điểm lại những bài bình luận về Việt Nam trên báo chí Nga và các nước, qua đó phản ánh cuộc đấu tranh của "Đất nước hình chữ S" chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với những thành tựu rực rỡ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đối ngoại và kinh tế.

Đánh giá về công tác chống dịch COVID-19, tờ The Diplomat hồi tháng 3 đánh giá Chính quyền Việt Nam luôn duy trì minh bạch thông tin về tình hình dịch bệnh và cho phép công bố thông tin không hạn chế trên Facebook.

Cũng tháng đó, báo Deutsche Welle (Đức) phân tích nguyên nhân thành công của Việt Nam trong cuộc chiến cam go chống đại dịch, đó là áp dụng cách ly kiểm dịch nghiêm ngặt. Không giống các nước phương Tây, Việt Nam không chỉ theo dõi các trường hợp F1 mà chú ý cả các đối tượng thuộc diện F2, F3 và F4 của các ca nhiễm.

Việt Nam đã triển khai hệ thống giám sát công cộng rộng rãi, sử dụng lực lượng các quân nhân có kỷ luật, được dân chúng tin cậy và tôn trọng. Chính phủ đã ví cuộc đấu tranh chống lại dịch bệnh như chiến dịch quân sự và huy động sự tham gia của người dân, trong khi chấp nhận phí tổn kinh tế dự kiến không nhỏ.

Trong khi đó, tờ The Strategist đánh giá cao việc Việt Nam thể hiện năng lực đi đầu đáng nể trong lĩnh vực ứng nghiệm đổi mới bằng cách sáng chế và xuất khẩu những bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh, giá cả phải chăng, cho lắp đặt các buồng khử trùng toàn thân để ngăn ngừa lây nhiễm tại các phòng khám và những nơi khác mà mọi người dân tập trung xếp hàng.

Tờ The Conversation lại chú ý đến các hoạt động từ thiện tại Việt Nam như sáng kiến cây “ATM gạo,” những thành viên tự nguyện của nhóm thiện nguyện “Mỗi ngày một quả trứng” và nhiều hoạt động khác.

Trong tháng 8, sau đợt bùng phát mới của đại dịch COVID-19, báo chí Nga dẫn đánh giá của bà Maria Van Kerkhove, chuyên gia dịch tễ học thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong đó gọi Việt Nam là tấm gương điển hình dành cho các nước khác. WHO nhận định: “Việt Nam hành động mau lẹ và toàn diện, họ có hệ thống đủ khả năng kiểm soát đợt bùng phát mới này. Đây là điều chúng ta cần được thấy ở tất cả các quốc gia.”

Ngoài cuộc chiến chống COVID-19, những thành công của ngoại giao Việt Nam trên trường quốc tế cũng được nhiều báo quan tâm. Có nhiều bài viết về hoạt động của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN, về quan hệ với Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ.

Tờ The Economic Times của Ấn Độ đánh giá cao các thành công của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm nay, theo đó Việt Nam đã củng cố lập trường của ASEAN về các vấn đề khu vực, bao gồm những nỗ lực trong cuộc chiến phòng chống COVID-19, qua đó giúp ASEAN nổi lên như một khu vực có vai trò cân bằng, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương trong quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng.

Các cuộc họp trực tuyến hiệu quả và việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong điều kiện đại dịch là những thành tựu lớn nhất của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 qua hình thức trực tuyến.

Trong khi đó, tờ The Times of India ghi nhận, trong năm 2020 uy tín của Việt Nam được nâng cao cả trong khu vực và trên trường quốc tế, phản ánh qua các chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản và Ngoại trưởng Mỹ. Trong năm 2020, Việt Nam đã thể hiện tầm lãnh đạo mạnh mẽ mang tính xây dựng trong vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời có những bước đi quyết định chống đại dịch cả trong nước và nước ngoài.

Tờ báo nhấn mạnh để duy trì sự cân bằng chiến lược dựa trên nguyên tắc trật tự thế giới đa cực và pháp quyền, điều kiện tiên quyết là Việt Nam giữ vững vị thế trung tâm và đạt được những thành công ấn tượng về kinh tế.

Một số lượng lớn các bài viết trên báo chí nước ngoài trong năm qua cũng tập trung vào việc Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới trong năm đầy khó khăn này và đang có mọi tiền đề để đạt nhịp độ tăng trưởng mạnh trong năm tới.

Asia Times cho rằng việc hội nhập quốc tế sâu rộng, ký kết tham gia các hiệp định đối tác quy mô lớn như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), tích cực gia tăng xuất khẩu nói chung và sang Mỹ nói riêng, là các yếu tố cốt lõi làm nên thành công của nền kinh tế Việt Nam.

Còn IMF nhấn mạnh rằng các hành động táo bạo, phản ứng nhanh chóng của Chính phủ Việt Nam nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực của COVID-19 đến kinh tế và sức khỏe đã là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tích cực trong năm nay. IMF dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 2,4% trong năm nay và 6,5% vào năm 2021, khi hoạt động kinh tế trong và ngoài nước tiếp tục bình thường hóa.

Tựu chung lại, hãng Sputnik nhận định có thể nói rằng Việt Nam là hình mẫu anh hùng đích thực của năm 2020, năm đã gây cú sốc chấn động với nền kinh tế toàn cầu và đời sống cộng đồng. Những thử thách mà Việt Nam đối mặt và vượt qua đã cho thấy sức mạnh kiên cường của nhân dân và sự sáng suốt của ban lãnh đạo đất nước, nhận được sự kính trọng, ngưỡng mộ chân thành của cộng đồng thế giới và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Sputnik hy vọng trong năm tới, Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu mới, ngày càng thịnh vượng và thực hiện trọn vẹn những kế hoạch đầy kỳ vọng vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần củng cố hoà bình ổn định cho khu vực và thế giới.

