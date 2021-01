2 nhạc sĩ Lâm Đồng đoạt giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam

(LĐ online) - Tối 17/1, tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2020.

Nhạc sĩ Đình Nghĩ

Trong số 78 công trình, tác phẩm xuất sắc, chất lượng tốt nhận được các giải thưởng âm nhạc A, B, C và khuyến khích của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng có nhạc sĩ Đình Nghĩ đoạt giải C với ca khúc Bên trời tơ bay và nhạc sĩ Thu Hường đoạt giải C hạng mục ca khúc thiếu nhi, với ca khúc Mẹ là tất cả mẹ ơi.

Nhạc sĩ Thu Hường

Được biết, đây là năm thứ 3 nhạc sĩ Thu Hường được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng giải thưởng này, còn nhạc sĩ Đình Nghĩ là lần thứ 16 nhận giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

TRỊNH CHU