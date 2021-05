Nhiều hình ảnh, tư liệu mô tả về diễn tiến của vụ kiện; những cơ sở khoa học và pháp lý; về sự đồng hành của bè bạn khắp nơi trên thế giới ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga.

Khách tham quan triển lãm

Từ ngày 8-13/5 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (Thành phố Hồ Chí Minh), diễn ra triển lãm "Vụ kiện da cam-một nguyên đơn, triệu nạn nhân" do Nhà xuất bản Trẻ, Báo Tuổi trẻ và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Triển lãm giới thiệu hơn 100 tư liệu, hình ảnh, diễn họa được chọn lọc từ tư liệu của các báo chí, nhân chứng, các cuộc nghiên cứu, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, qua đó khắc họa toàn cảnh thông tin, hệ thống về đường đi và tác hại dài lâu của chất độc da cam đối với với con người, thiên nhiên, môi trường cho đến nay.

Nhiều hình ảnh giúp người xem hiểu thêm về quá trình di chuyển của những "hạt sương hóa chất" từ các công ty hóa chất trên nước Mỹ đã được phun xuống khắp các rừng cây, thấm vào đất, hòa vào nguồn nước và âm thầm nhiễm vào con người, biến thành những nỗi đau khôn tả mà nhiều người gọi là "tội ác diệt gia tộc."

Triển lãm có nhiều hình ảnh của các thế hệ gia đình nạn nhân chất độc da cam như: câu chuyện của ông Ngyễn Văn Quý bị nhiễm chất độc da cam trên chiến trường miền Trung khiến các con của ông đều bị dị tật bẩm sinh, liệt, câm, thiểu năng trí tuệ, không có khả năng lao động hay câu chuyện của nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam theo lời kể của phóng viên chiến trường Nhật Bản Goro Nakamura...

Tại triển lãm, nhiều hình ảnh, tư liệu cũng mô tả về diễn tiến của vụ kiện; những cơ sở khoa học và pháp lý; về sự đồng hành của bè bạn khắp nơi trên thế giới và nạn nhân chất độc da cam chia sẻ, ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga.

Nhiều hình ảnh, tư liệu cũng tóm lược có hệ thống những vụ kiện thành công và chưa kết thúc của các nạn nhân của chất độc da cam trên khắp thế giới với các công ty hóa chất của Mỹ đã sản xuất chất độc phục vụ chiến tranh.

Những hình ảnh, diễn họa, những trích lược ấn tượng về vụ kiện của Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam năm 2004; vụ kiện của bà Trần Tố Nga, đại diện cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã giải đáp cho người xem về quá trình tham gia vụ kiện, về người đại diện cuối cùng có thể đứng đơn kiện…

Hơn 100 tư liệu, hình ảnh, diễn họa được trưng bày tại triển lãm

Theo đại diện Nhà xuất bản Trẻ, bà Trần Tố Nga có 3 người con thì một người đã mất do mắc bệnh và bị dị tật ở tim, một người mắc bệnh mãn tính không do di truyền... Bản thân bà Nga đang phải sống với nhiều trọng bệnh. Theo danh sách 17 căn bệnh mà chất da cam/dioxin gây nên do chính người Mỹ lập ra thì bà mắc 5 bệnh.

Năm 2014, đơn kiện của bà Trần Tố Nga được gửi đến Tòa án tối cao thành phố Evry - nơi bà cư trú. Sau 6 năm hoàn tất cá thủ tục tố tụng, phiên tòa xử vụ án dân sự Trần Tố Nga chống lại 14 tập đoàn hóa chất Mỹ sắp đến hồi kết vào tháng 5/2021.

Theo bà Nga, "đây là cuộc chiến cuối cùng của đời mình. Tôi kiện để đòi lại công lý, công bằng cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam."

Theo Ban tổ chức, người xe có thể quét mã QR trên mỗi tư liệu, hình ảnh tại triển lãm để có thêm nhiều thông tin từ kho tư liệu, những thông tin liên quan nhằm giúp người xem hiểu rõ hơn về chất da cam, vụ kiện da cam.

(Theo Vietnam+)