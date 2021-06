Liên hoan phim quốc tế Toronto sẽ diễn ra trong 'trạng thái bình thường mới'

Ban tổ chức Liên hoan phim (LHP) quốc tế Toronto ngày 23/6 thông báo sẽ nối lại các hoạt động trực tiếp trong khuôn khổ sự kiện quan trọng của ngành điện ảnh Canada này kể từ tháng 9 tới.

LHP quốc tế Toronto 2021 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 18/9 Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến LHP này buộc phải thu hẹp quy mô tổ chức và tiến hành theo hình thức trực tuyến.

Theo thông báo trên, LHP quốc tế Toronto 2021 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 18/9 tới theo hình thức trực tiếp. Tuy nhiên, để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, các quán bán đồ ăn nhanh tại địa điểm tổ chức sự kiện này sẽ không mở cửa phục vụ khán giả. Thảm đỏ của LHP Toronto cũng sẽ được bài trí một cách khác biệt so với thường thấy, nhằm đảm bảo quy định giãn cách. Khách tham dự sự kiện này bắt buộc phải đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông người. Chính phủ Canada hiện cấm người nước ngoài nhập cảnh nước này vì mục đích du lịch, do đó vẫn chưa rõ liệu các ngôi sao điện ảnh Hollywood có tham dự LHP Toronto năm nay hay không.

Giám đốc điều hành LHP Toronto Joana Vicente cho biết: “Chúng tôi rất tự hào về tầm cỡ của các bộ phim và sự đa dạng của các câu chuyện mà chúng tôi muốn giới thiệu tới khán giả trong năm nay". Theo bà Joana Vicente, việc khán giả trở lại với màn ảnh rộng là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy thế giới này đang dần trở lại nhịp sống bình thường.

Trong số các tác phẩm rất được mong chờ tại LHP quốc tế Toronto 2021, không thể không kể đến phim tài liệu “Jagged” của nữ ca sĩ Alanis Morissette, phim điện ảnh "Petite Maman" của đạo diễn Celine Sciamma, “Belfast” của đạo diễn Kenneth Branagh với sự tham gia của diễn viên Judi Dench, "Lakewood" do Naomi Watts thủ vai chính và phim tài liệu "Dionne Warwick: Don't Make Me Over."

Trong 10 ngày của sự kiện, LHP quốc tế Toronto 2021 cũng sẽ tổ chức các buổi chiếu kỹ thuật số, được áp dụng lần đầu tiên vào năm 2020 như một biện pháp tình thế thời đại dịch, nhằm tạo ra cơ hội mới để kết nối với các khán giả bên ngoài thành phố Ontario. Rất có thể các buổi chiếu kỹ thuật số sẽ trở thành một xu hướng của tương lai, cho phép người hâm mộ thưởng thức “nghệ thuật thứ bảy” một cách thoải mái ngay từ sofa nhà mình.

(Theo Baotintuc.vn)