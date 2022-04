(LĐ online) - Kỷ niệm 24 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2022), đêm 16/4, tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Hòa Bình – Đà Lạt, Hội Người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đêm văn nghệ “Thắp sáng ngọn lửa yêu thương”.

Tiếng hát của người khuyết tật gây xúc động lòng người

25 tiết mục ca nhạc với nội dung ngợi ca quê hương, đất nước, tình cảm gia đình, tình người đã mang đến cho người xem nhiều xúc cảm.

Các tiết mục do người khuyết tật trình bày đã truyền cảm hứng sống, niềm lạc quan, yêu đời của những số phận kém may mắn gây xúc động lòng người, như: Mẹ yêu (Phương Uyên), Thương về miền đất lạnh (Minh Kỳ), Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây (Hoàng Hiệp – Phạm Tiến Duật), Nỗi buồn mẹ tôi (Minh Vy), Gửi em ở cuối sông Hồng (Thuận Yến – Dương Soái), Ca dao em và tôi (An Thuyên), Màu hoa đỏ (Thuận Yến), Một đời người một rừng cây (Trần Long Ẩn)…

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ các tiết mục đặc sắc của CLB Dân ca Mimosa Đà Lạt làm cho chương trình mang đậm bản sắc dân tộc; các tiết mục ảo thuật do ảo thuật gia Lê Nam trình diễn cũng thu hút người bởi sự biến hóa kỳ thú.

Văn hóa văn nghệ không chỉ là món ăn tinh thần để người khuyết tật vui sống, mà là cách để người khuyết tật thể hiện niềm tin yêu cuộc sống và nghị lực ý chí vươn lên vượt qua nghịch cảnh.

Đêm văn nghệ đã nhận được nhiều tấm lòng sẻ chia quyên góp của nhân dân Đà Lạt và du khách gần xa giúp Hội Người khuyết tật Lâm Đồng có thêm kinh phí hoạt động vững mạnh, thực sự trở thành mái nhà chung của những số phận kém may mắn với số tiền quyên góp được 21,2 triệu đồng.

QUỲNH UYỂN