Cát Tiên: Mở lớp truyền dạy hát then, đàn tính của dân tộc Tày, Nùng

(LĐ online) - Ngày 17/5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Cát Tiên đã mở lớp truyền dạy đàn tính, hát then cho cán bộ văn hóa cơ sở, các nghệ nhân và đông đảo Nhân dân các huyện nhằm góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc Tày, Nùng.

Các nghệ nhân trình diễn đàn tính, hát then

Tham gia lớp truyền dạy, các học viên được các nghệ nhân hướng dẫn và truyền dạy lý thuyết sơ lược về nguồn gốc xuất xứ của loại hình nghệ thuật đàn tính, hát then; tính chất của các làn điệu then và thực hành về các làn điệu then của dân tộc Tày, Nùng. Qua đó, từng bước khôi phục và góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhằm giữ gìn, bảo tồn giá trị văn hóa đàn, tính hát then trước những tác động của đời sống xã hội hiện đại; từng bước khôi phục, nhân rộng không gian văn hóa Đàn tính hát then trong đời sống cộng đồng đồng bào dân tộc Tày, Nùng tại địa phương. Từ đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư về việc duy trì, truyền dạy văn hóa Đàn Tính hát then.

Đồng thời, phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu về môn nghệ thuật này, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng.

HOÀNG SA