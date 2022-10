Khai mạc trại sáng tác về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống

(LĐ online) - Chiều 18/10, tại Đà Lạt, Bộ Công an đã tổ chức khai mạc trại sáng tác ca khúc và tác phẩm múa đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” với chủ đề “75 năm Công an Nhân dân khắc ghi lời Bác”.

Tặng hoa cho các thành viên Hội đồng nghệ thuật

Tham dự lễ có NSND - Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy – Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an), PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, lãnh đạo Nhà hát Công an Nhân dân, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, lãnh đạo Công an Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Hội VHNT Lâm Đồng cùng 33 nhạc sĩ, nghệ sĩ múa chuyên nghiệp trong và ngoài lực lượng công an đến từ các tỉnh, thành phía Nam tham dự trại sáng tác.

Phát biểu khai mạc, NSND - Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và Công tác Chính trị, Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Trại sáng tác nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Bộ Công an thường xuyên quan tâm, động viên, khuyến khích, phát huy vai trò của các văn nghệ sĩ, trí thức trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng, về nghệ thuật từng bước làm phong phú thêm hình ảnh đẹp đẽ của lực lượng Công an Nhân dân trong lòng Nhân dân. Góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực, nhằm xây dựng phong cách ứng xử văn hóa trong Công an Nhân dân và xây dựng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, hiện đại.

Tặng hoa cho các nhạc sĩ, biên đạo múa tham dự trại sáng tác

Trại sáng tác là hoạt động văn hóa thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu 6 điều dạy Công an Nhân dân. Đây cũng là dịp để các tác giả học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thâm nhập tìm hiểu thực tế tại một số đơn vị công an địa phương, đơn vị công an cơ sở để có chất liệu cảm xúc sinh động cho ra đời những tác phẩm mới, ca ngợi, tôn vinh làm lan tỏa hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân “Bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy mong muốn các tác giả, nhạc sĩ, biên đạo múa trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân tham dự trại sáng tác cần xác định đang là người nghệ sĩ, người chiến sĩ trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng trong Công an Nhân dân để hòa mình vào hiện thực cuộc sống lực lượng Công an Nhân dân, tiếp cận và hiểu sâu về lực lượng Công an Nhân dân, nhất là công việc cụ thể của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực tiếp ở cơ sở, tìm tòi khai thác để thể hiện hiện thực đời sống công tác công an. Từ đó sáng tác những tác phẩm thực sự có giá trị góp phần xây dựng văn học nghệ thuật Công an nhân dân luôn xứng với nền văn học nghệ thuật nước nhà và có vị trí xứng đáng trong lòng Nhân dân.

PGS.TS.Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam mong muốn các văn nghệ sĩ bằng sứ mệnh của mình đem hết tài năng, tâm huyết, tình cảm cuả mình trước những hy sinh, cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an Nhân dân để sáng tạo nên nhiều tác phẩm hay về nội dung và đẹp về nghệ thuật biểu đạt, tương xứng với vai trò đời sống và chiến công của lực lượng Công an Nhân dân.

Chương trình văn nghệ chào mừng do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lâm Đồng biểu diễn

Trong 15 ngày diễn ra trại viết (từ 17/10 – 31/11) các nhạc sĩ, biên đạo múa sẽ được đi thực tế ở 3 tỉnh Lâm Đồng, Phú Yên và Quảng Ngãi với nhiều hoạt động như được nghe Nhạc sĩ Xuân Thủy (Hiệu trưởng Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) và biên đạo múa Tuyết Minh (Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam) trao đổi về kỹ thuật sáng tác ca khúc và tác phẩm múa; ghi hình 2 chương trình “Giai điệu bình yên” số 14 và 15 tại Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng; đi thực tế tại trại giam, tìm hiểu công việc thực tế của lực lượng công an ở cơ sở tại Lâm Đồng, Phú Yên và Quảng Ngãi; tham quan tìm hiểu thực tế, giao lưu tại huyện đảo Lý Sơn.

Từ chất liệu cuộc sống sinh động, các tác giả sẽ cho ra đời những ca khúc, tác phẩm múa tập trung vào các nội dung: Ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ kính yêu; đạo đức, truyền thống xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân; phong trào Công an Nhân dân học tập và thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân “Bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; ca ngợi những tấm gương sáng về sự cống hiến thầm lặng, dũng cảm hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm; ca ngợi tình yêu đôi lứa gắn với đời sống sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng cán bộ công an ở cơ sở, vùng sâu vùng xa, gần dân.

Các tác phẩm sẽ được Hội đồng nghệ thuật thẩm định và xét trao các giải thưởng A, B, C khi bế mạc trại viết và sẽ được dàn dựng, in thành băng đĩa, sử dụng trong chương trình “Giai điệu bình yên” phát trên sóng Truyền hình Công an Nhân dân – kênh ANTV.

QUỲNH UYỂN