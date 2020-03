CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 2 (THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT) LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Phường 2 là phường trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, có vị trí quan trọng của thành phố Đà Lạt. 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phường 2 đã ra sức nỗ lực, quyết tâm và đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đảng bộ Phường 2 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Địa phương xứng đáng là lá cờ đầu của thành phố trên nhiều phương diện, tạo bước “đột phá” trong phát triển kinh tế - xã hội và nhận được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Phường 2, Đà Lạt - Phường đô thị văn minh, xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Nguyên Thi

Nhân dịp Đảng bộ Phường 2 được chọn làm đại hội điểm của thành phố, Đại hội diễn ra vào ngày 24 - 25/3/2020, phóng viên Báo Lâm Đồng có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Thị Long - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Phường 2 để giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua.

PV: Thưa Bí thư Đảng ủy Phường 2, với vai trò người đứng đầu, với sự lãnh đạo sáng suốt, quyết liệt của tập thể Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Phường 2 đã đạt được những kết quả toàn diện nào thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Thị Long - UVBTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Phường 2 - Đà Lạt. Đồng chí Phạm Thị Long: Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể thành phố, sự đồng thuận của Nhân dân, Đảng ủy đã có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo và điều hành. Phát huy dân chủ, củng cố và tăng cường sự đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thống nhất, trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế làm việc và các nguyên tắc của Đảng trong tập thể BTV, BCH Thường trực Đảng ủy. Phần lớn cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thẳng thắn, trung thực, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Đảng ủy đã thực hiện tốt công tác phối kết hợp giữa cấp uỷ đảng, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác vận động quần chúng được coi trọng, phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng khắp, Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.Vận dụng các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh và thành phố phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Nổi bật về kinh tế - xã hội: Đảng ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, trọng tâm là du lịch, dịch vụ và thương mại theo Nghị quyết 06-NQ/Th.U của Thành ủy Đà Lạt đạt được nhiều kết quả. Du lịch, dịch vụ tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm. Lượng khách du lịch hằng năm tăng trên 9%. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành nghề kinh doanh dịch vụ, thương mại. Nhiều mô hình được thành lập, hoạt động hiệu quả như: mô hình đường dâu Đà Lạt tại đường Nguyễn Công Trứ có 22 hộ kinh doanh; Đội hình Thanh niên xung kích hỗ trợ du lịch với 30 thành viên hoạt động vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần; mô hình Chi hội Doanh nhân trẻ có 18 thành viên đi vào hoạt động tích cực, tạo điều kiện kết nối giữa các doanh nghiệp. Phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách” được phát huy, văn hóa giao tiếp trong kinh doanh, dịch vụ, du lịch, thương mại để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Công tác quản lý nhà nước được duy trì thường xuyên, kịp thời ngăn chặn những hoạt động kinh doanh không lành mạnh. Kinh tế địa phương tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Công tác thu ngân sách được triển khai khá đồng bộ và chú trọng thực hiện ngay từ đầu mỗi năm, chống thất thu, năm sau thu cao hơn năm trước, đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao trong cả nhiệm kỳ. Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt 81.435.606.397 đồng/80.147.000.000 đồng. Chi ngân sách, đảm bảo chi đúng nguyên tắc, kịp thời cho các hoạt động thường xuyên ở địa phương.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được duy trì thường xuyên, đạt kết quả tốt. Hằng nằm, tỷ lệ gia đình đạt văn hóa trên 95%, 21/21 tổ dân phố đều được công nhận Tổ dân phố văn hóa. Tổ dân phố 21 được công nhận là Khu dân cư kiểu mẫu. Phong trào thi đua yêu nước được cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân địa phương hưởng ứng tích cực. Phường được công nhận Phường văn minh đô thị vào năm 2016. Tạo chuyển biến cơ bản, rõ nét về chỉnh trang, trật tự đô thị. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92,85% (Nghị quyết Đại hội: 80%). Số hộ nghèo, cận nghèo hàng năm đều giảm, đến nay Phường 2 không còn hộ nghèo.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề mới, bức xúc nảy sinh và có tính chất phức tạp, nhạy cảm để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Làm tốt công tác phát triển Đảng ở các chi bộ trực thuộc, tỷ lệ phát triển đảng viên ở chi bộ khu dân cư được quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 41 đảng viên, đạt 117,14% (chỉ tiêu kết nạp 30 - 35 đảng viên). Trong nhiệm kỳ đã biểu dương hơn 150 gương điển hình tiêu biểu trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Phường 2 được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2019.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh xuất sắc (năm 2018 và 2019 Đảng bộ đạt vững mạnh xuất sắc).

PV: Bên cạnh những thành quả quan trọng đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Phường cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại là gì thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Thị Long: Là phường trung tâm, dân số đông, kinh tế phát triển chủ yếu là du lịch, dịch vụ, hàng năm lượng khách du lịch đến đông nên việc kiểm tra, kiểm soát, quản lý về an ninh trật tự - an toàn xã hội - trật tự đô thị còn gặp nhiều khó khăn. Một số ít Đảng ủy viên thiếu chủ động, sáng tạo; chưa thực sự đóng góp được trí tuệ và đề xuất những biện pháp, giải pháp để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy. Thực tế, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, đảng viên trong các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, hệ thống chính trị thiếu linh hoạt, ngại va chạm, chất lượng tham mưu chưa cao. Bởi vậy vẫn còn một số hạn chế nhất định như việc triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 31/10/2011 của BTV Tỉnh ủy và Chỉ thị 01-CT/Th.U ngày 1/10/2010 của BTV Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc bảo đảm trật tự xây dựng, cảnh quan đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xử lý chưa triệt để, nhất là những hộ buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tình trạng xây dựng sai phép trên địa bàn vẫn còn xảy ra. Một số tổ dân phố vẫn chưa đảm bảo vệ sinh môi trường. Công tác quản lý nhà nước về các dịch vụ văn hóa còn thiếu chặt chẽ. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong Nhân dân cũng như công tác giáo dục, tuyên truyền có lúc có nơi chưa kịp thời. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của một số thành viên trong ban điều hành ở tổ dân phố chưa thật sự tích cực, hoạt động chưa đều tay, tỷ lệ dân tham gia các buổi họp còn thấp. Chưa xây dựng được nhà sinh hoạt cộng đồng ở Tổ dân phố 7 - 8 - 9 như Nghị quyết đã đề ra...

PV: Để tiếp tục lãnh, chỉ đạo quyết liệt và kịp thời khắc phục những hạn chế, Đảng ủy Phường 2 đã đề ra những bài học kinh nghiệm và giải pháp trọng tâm nào trong nhiệm kỳ tới?

Đồng chí Phạm Thị Long: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Phường 2 xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cốt lõi đó là cần tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, tổ chức đảng, làm hạt nhân để phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở. Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Phấn đấu trong cả nhiệm kỳ đạt mục tiêu phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát huy dân chủ, sức sáng tạo, ý chí, khát vọng và sức mạnh toàn dân; giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, trong hệ thống chính trị, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra với chủ đề chính là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Phường 2 phát triển toàn diện, bền vững, văn minh”.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn!

NGUYỆT THU (thực hiện)