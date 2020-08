Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

(LĐ online) - Ngày 7/8, đồng chí Nguyễn Văn Yên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng các đơn vị thành viên trong Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã đi kiểm tra các điểm thi đặt tại các trường THPT Nguyễn Viết Xuân ( huyện Di Linh), THPT Đức Trọng (huyện Đức Trọng) và THPT Hùng Vương (huyện Đơn Dương).

Đồng chí Nguyễn Văn Yên kiểm tra phòng thi tại điểm thi Trường THPT Đức Trọng

Theo đó, tại các điểm thi tại các địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Yên đã kiểm tra công tác chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất, khu vực bảo quản đề thi và bài thi của thí sinh, hệ thống camera giám sát, công tác y tế…

Năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong thời điểm dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, do đó, tại các phòng thi của các huyện, thành phố trong tỉnh đều đã tăng cường thêm các phòng dự phòng để khi có trường hợp thí sinh có biểu hiện sốt và ho sẽ được đưa vào những phòng dự phòng được chuẩn bị sẵn để các em tiếp tục thi có sự giám sát của cán bộ y tế... Ngoài ra, phòng y tế tại các địa điểm thi cũng trang bị thêm khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, thuốc.

Sau khi đã kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Văn Yên yêu cầu cán bộ làm công tác thi tại các điểm, khu vực thi phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối nghiêm túc; phải kiểm tra, đảm bảo công tác an ninh bảo mật; rà soát lại toàn bộ các điều kiện phục vụ thi không để xảy ra bất cứ sai sót nào trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Đặc biệt, năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cán bộ làm công tác thi phải kiểm tra thân nhiệt, thí sinh hoặc thầy cô nào có thân nhiệt cao phải cách ly nhưng vẫn động viên để các thí sinh thi bình thường, không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến tâm lý của các em nói riêng, cũng như tâm lý của các thí sinh khác.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng phải đảm bảo an toàn giao thông xung quanh khu vực thi; tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm xung quanh các điểm thi. Đồng thời, nhắc nhở các thí sinh đi lại an toàn; ăn uống hợp vệ sinh, bảo đảm sức khỏe. Riêng trường THPT Đức Trọng, đồng chí Nguyễn Văn Yên cho rằng vì đây là địa điểm có đông thí sinh dự thi nên hội đồng thi của trường nên bố trí trước mỗi phòng thi một bàn để dung dịch nước rửa tay sát khuẩn, nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay phòng chống dịch Covid-19 trước khi vào phòng thi.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên kiểm tra phòng y tế tại điểm thi Trường THPT Đức Trọng Đồng chí Nguyễn Văn Yên cùng các đồng chí trong đoàn kểm tra trao đổi với lãnh đạo Trường THPT Hùng Vương (Đơn Dương) về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

T.VŨ