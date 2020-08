Thanh tra việc chấp hành các quy định PCCC tại huyện Đức Trọng

(LĐ online) - Trong hai ngày 20 và 21/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) của UBND huyện Đức Trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, báo cáo tại buổi làm việc với đoàn thanh tra của Công an tỉnh

Sau khi đã kiểm tra thực tế, kết luận của Công an tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Đức Trọng nêu rõ: Trong thời gian qua, UBND huyện Đức Trọng đã chủ động triển khai, ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về PCCC. Lực lượng công an đã tích cực chỉ đạo, tập trung lực lượng, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực PCCC; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC được chú trọng.

Từ năm 2017 đến hết năm 2019, lực lượng cảnh sát PCCC Công an huyện Đức Trọng đã kiểm tra 232 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Sau khi kiểm tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 23 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là gần 18 triệu đồng. UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát PCCC Công an huyện phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức 7 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho hơn 1.360 lượt người tham gia; xây dựng và triển khai 4 mô hình điểm về PCCC. Huyện Đức Trọng luôn quan tâm, đầu tư ngân sách cho công tác PCCC, trang bị phương tiện PCCC. Trong 3 năm qua, trên địa bàn huyện Đức Trọng xảy ra 12 vụ cháy, làm 2 người chết, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn thanh tra của Công an tỉnh cũng chỉ ra một số thiếu sót về công tác PCCC trên địa bàn huyện Đức Trọng như: Việc đề xuất xử lý vi phạm còn ít, chưa kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định; chưa tổ chức tự kiểm tra định kỳ và đột xuất về an toàn PCCC trong phạm vi quản lý theo quy định; trang thiết bị PCCC còn hạn chế, chưa được bảo dưỡng định kỳ… Công an tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng tổ chức họp rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót nhằm thực hiện tốt công tác PCCC trên địa bàn.

N.MINH