Công an tỉnh hiến máu khắc phục tình trạng khan hiếm máu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

(LĐ online) - Sáng 10/9, Công an tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 3/2020 giải quyết tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, kết quả thu nhận được 120 đơn vị máu.

Cán bộ chiến sĩ trẻ CAND Lâm Đồng tham gia hiến máu tình nguyện

Từ đầu năm 2020 đến nay, với thông điệp “Vì Nhân dân phục vụ” các chiến sĩ CAND Lâm Đồng đã tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện với tổng số máu 615 đơn vị máu.

Các đợt hiến máu tình nguyện do Công an tỉnh tổ chức đều vào những thời điểm Bệnh viện Đa khoa tỉnh khan hiếm máu, nhất là thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Phần lớn tham gia hiến máu tình nguyện là các chiến sĩ trẻ CAND đang sinh hoạt ở tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh.

Ông Đỗ Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng cho biết: “Công an tỉnh đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện hỗ trợ phòng chống Covid-19 của tỉnh, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, kịp thời cứu chữa bệnh nhân không để xảy ra tình trạng bệnh nhân tử vong do thiếu máu”.

AN NHIÊN