Để có được niềm tin yêu của người lao động và người sử dụng lao động

Đã từ lâu, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Merkava Việt Nam là niềm tin yêu của người lao động và cả người sử dụng lao động.

Cán bộ công đoàn luôn gần gũi hỗ trợ người lao động

Những ngày này, trong lúc cả nước đang gồng mình chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phân công bám sát cơ sở nắm tình hình việc làm, tiền lương của người lao động và công tác phòng, chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp; chúng tôi có dịp trở lại với Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Merkava Việt Nam tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc.

Được chứng kiến tận mắt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và những hoạt động mà Ban Chấp hành CĐCS Công ty triển khai thực hiện trong mùa dịch mới cảm nhận hết ý nghĩa của việc vượt lên trên cả sự nhiệt tình trách nhiệm là niềm đam mê cống hiến để có được niềm tin yêu của cả người sử dụng lao động và người lao động. Qua đó, đã tạo nên một môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, trở thành nét văn hóa mang tính đặc trưng riêng biệt của Công ty.

Được biết, Công ty TNHH Merkava Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ngành may công nghiệp, thường xuyên sử dụng ổn định gần 700 công nhân lao động địa phương với trên 90% là lao động nữ và trên 40% là người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh đến việc nhập khẩu nguyên liệu cũng như xuất khẩu hàng hóa, song trong suốt thời gian từ đầu năm 2020 đến nay, Công ty vẫn bằng mọi cách vừa phòng, chống dịch an toàn, vừa duy trì việc làm ổn định, đảm bảo tiền lương, không để một người lao động nào phải mất việc làm do dịch bệnh.

Nói về hoạt động của CĐCS Công ty, ông Nguyễn Hương Sơn - Quản lý nhà máy vui vẻ cho biết: Công ty phát triển ổn định như ngày hôm nay cũng là nhờ một phần lớn ở các cán bộ CĐCS ở đây đã hết lòng vì công việc chung, sẵn sàng cùng với quản lý nhà máy tuyên truyền, vận động công nhân lao động thực hiện nghiêm các biện pháp khai báo y tế, đo thân nhiệt và sát khuẩn cũng như đeo khẩu trang… để phòng, chống dịch bệnh và ổn định sản xuất.

Cũng theo ông Sơn, không chỉ tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh mà đã từ lâu CĐCS luôn quan tâm chăm lo đến đời sống người lao động như chăm lo cho người thân của mình. Định kỳ cứ vào ngày thứ Bảy cuối tháng là Ban Chấp hành CĐCS lại đề xuất quản lý dành thời gian để tổ chức sinh nhật tập thể cho các anh chị em có ngày sinh trong tháng, mỗi lần như vậy bản thân ông và Tổng Giám đốc Công ty, ông Song Yeong Bin (quốc tịch Hàn Quốc) đều được mời tham dự và cùng tặng quà cho người lao động. Ngoài việc khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp hằng năm cho người lao động theo quy chế của Công ty thì CĐCS còn liên hệ để Đoàn bác sỹ của Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh đến khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người lao động…

Chị Ka Thủy - người mới được CĐCS Công ty xét hỗ trợ tiền làm nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền 50 triệu đồng cũng đúng vào dịp sinh nhật của chị chia sẻ: Mình là người dân tộc thiểu số chưa biết đến sinh nhật của mình bao giờ, nay được công đoàn tổ chức sinh nhật vui vẻ lại xét hỗ trợ tiền làm nhà ở nữa, mình vui và hạnh phúc lắm, chỉ biết cảm ơn công đoàn thôi, mình sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, gắn bó lâu dài với Công ty.

Nhờ thường xuyên gần gũi trao đổi nên cán bộ CĐCS luôn hiểu rõ những khó khăn của người lao động ở Công ty khi nguồn thu nhập chính của gia đình họ là từ lương của mỗi công nhân dành trang trải cho 3 đến 4 nhân khẩu. Không chỉ dừng lại ở sự cảm thông, động viên, chia sẻ mà Ban Chấp hành CĐCS đã mạnh dạn liên hệ với Bưu điện và một số hộ kinh doanh ở địa phương đến tận Công ty để tổ chức bán hàng tiêu dùng giảm giá cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, CĐCS cũng đề xuất với Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc tổ chức vận động đoàn viên thuộc khu vực cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công cùng chia sẻ ủng hộ đồ gia dụng và nhu yếu phẩm…để tổ chức “Gian hàng không đồng” cho người lao động của Công ty.

Khi được hỏi về kinh nghiệm từ đâu để tổ chức các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động, Chủ tịch CĐCS Công ty Nguyễn Thị Hằng bộc bạch chia sẻ: Vì tất cả đều là cán bộ công đoàn kiêm nhiệm nên Ban Chấp hành phân công nhau tìm hiểu trên internet và báo, đài để học hỏi kinh nghiệm từ cách làm hay của các đơn vị. Đồng thời cũng là người lao động của Công ty, tôi luôn coi những anh chị em công nhân khác như người thân của mình, cùng nhau đoàn kết xây dựng Công ty phát triển để có việc làm và tiền lương ổn định.

