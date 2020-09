Phân bổ 2 tấn gạo hỗ trợ 4 cơ sở cách ly phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Sáng 7/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chuyển 2 tấn gạo về cho 4 đơn vị để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuyển 2 tấn gạo đến các cơ sở cách ly

Các đơn vị nhận hỗ trợ gồm: Trung đoàn 994 (Đức Trọng), Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bảo Lộc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, Bệnh xá H32 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); mỗi đơn vị 0,5 tấn.

Số gạo này do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng được UBND tỉnh giao tiếp nhận của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng từ nguồn vận động Quỹ “Phòng chống dịch Covid-19” do Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Hải An (địa chỉ xã Nam Ban, huyện huyện Lâm Hà) ủng hộ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu 4 cơ sở cách ly phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tiếp nhận gạo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích của nhà tài trợ và thanh quyết toán theo quy định.

AN NHIÊN