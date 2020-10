551 tỷ đồng cho hoạt động y tế dự phòng và dân số -phát triển giai đoạn 2021- 2025

(LĐ online) - Ngày 2/10, Sở Y tế tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch hoạt động lĩnh vực y tế dự phòng và dân số -phát triển tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021 – 2025. Sở Y tế xây dựng dự toán ngân sách chi cho hoạt động y tế dự phòng và dân số -phát triển giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 551 tỷ đồng.

Lâm Đồng thực hiện đạt các chỉ tiêu dự án tiêm chủng mở rộng

Theo đánh giá chung, ngành Y tế tỉnh cơ bản hoàn thành chỉ tiêu các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số do Bộ Y tế và UBND tỉnh giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân tại địa phương. Chủ động công tác phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh, trong giai đoạn 2015-2020, không có vụ dịch lớn xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh, kiểm soát được các dịch bệnh truyền nhiễm mới. Duy trì các hoạt động và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn y tế ngoài Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số do UBND tỉnh giao.

Hội nghị cũng nhận định những khó khăn, tồn tại như: Các bệnh dịch mới nổi, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 xảy ra trong năm 2020 đang là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Một số bệnh dịch lưu hành tại địa phương: sốt xuất huyết, sốt rét... diễn tiến bất thường. Tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trung bình / 100.000 dân số giai đoạn 2016 -2020 là 66,3; so với trung bình giai đoạn 2011-2015 là 7,3 (tăng 9,1 lần không đạt chỉ tiêu theo Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ là giảm 7%). Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính trong vụ ngộ độc được ghi nhận / 100.000 dân vẫn còn cao so với chỉ tiêu quốc gia (Năm 2020 là 16,8 so với quốc gia là < 7,0).

Một số dự án, hoạt động chưa được triển khai do không nằm trong các tỉnh triển khai dự án hoặc thiếu nguồn lực như: Dự án an toàn truyền máu, công tác quản lý bệnh nhân rối loạn trầm cảm tại trạm y tế xã; sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh lý ung thư thường gặp… Một số chỉ tiêu kế hoạch chưa được hướng dẫn cách đo lường để đánh giá mức độ đạt chỉ tiêu kế hoạch: tỷ lệ phát hiện sớm các bệnh ung thư (khoang miệng, vú, cổ tử cung, đại trực tràng); tỷ lệ các bệnh không lây nhiễm được phát hiện sớm (tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản). Phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT-BYT không loại trừ được trùng lặp bệnh nhân do báo cáo từ các tuyến (trạm y tế, bệnh viện huyện , bệnh viện tỉnh và trung ương) do vậy làm chênh lệch số liệu giữa phần mềm và thực tế.

Kế hoạch thực hiện các hoạt động lĩnh vực y tế dự phòng và dân số phát triển tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021 – 2025, tập trung nâng cao năng lực giám sát các dịch bệnh lưu hành tại địa phương và các bệnh dịch mới; kịp thời phát hiện và triển khai các biện pháp phòng, chống hạn chế số ca mắc và tử vong do dịch bệnh. Chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nguồn lực đáp ứng nhanh các bệnh dịch lớn, các đại dịch… Xây dựng kế hoạch giám sát, quản lý ca bệnh, các biện pháp phòng chống một số bệnh truyền nhiễm phổ biến trên địa bàn tỉnh: lao, phong, sốt rét, sốt xuất huyết. Đồng thời, tiếp tục duy trì mức sinh thay thế, tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số.

AN NHIÊN