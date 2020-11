Công an TP Đà Lạt đóng góp ủng hộ miền Trung

(LĐ online) - Những ngày qua, ở các tỉnh miền Trung liên tiếp xảy ra những cơn bão, mưa lớn kéo dài gây thiệt hại lớn về người, tài sản, nhà ở của Nhân dân; nhằm chia sẻ những khó khăn của bà con Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sáng 2/11, Công an TP Đà Lạt đã tiếp tục phát động cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng có hành động thiết thực ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả của thiên tai.

Cán bộ chiến sỹ Công an TP Đà Lạt ủng hộ quỹ vì miền Trung

Phát biểu tại buổi phát động, ông Nguyễn Tấn Vũ – Trưởng Công an TP Đà Lạt kêu gọi: Tiếp tục phát huy tinh thân tương thân, tương ái, Công an TP Đà Lạt tổ chức buổi ủng hộ tiền để giúp đỡ Nhân dân các tỉnh miền Trung nhanh chóng khắc phục thiệt hại do bão gây ra và sớm ổn định cuộc sống.

Ngay sau lời kêu gọi, toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an TP đã trực tiếp ủng hộ tiền mặt vào quĩ vì miền trung.

Trước đó, lực lượng công an thành phố cũng đã quyên góp ủng hộ miền Trung bằng nhiều hình thức như tiền mặt, quần áo, sách vở.

NGUYỄN NGHĨA – LÊ TIẾN