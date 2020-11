Khen thưởng Thiếu úy công an giúp mẹ trả lại tài sản cho người đánh rơi

(LĐ online) - Chiều 16/11, Huyện Đoàn Bảo Lâm phối hợp cùng Chi đoàn Công an huyện Bảo Lâm đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng Thiếu úy Đào Bá Đoàn, cán bộ đang công tác tại Công an xã Lộc Tân.

Huyện Đoàn Bảo Lâm tuyên dương, khen thưởng hành động đẹp của Thiếu úy Đào Bá Đoàn

Tại buổi tuyên dương, anh Lê Thái Sơn – Phó Bí thư Huyện Đoàn Bảo Lâm khẳng định, việc giúp mẹ mình nhanh chóng tìm và trả lại số tiền hàng chục triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân cho chủ nhân đánh rơi của Thiếu úy Đoàn là hành động đẹp, sống mẫu mực của gia đình đồng chí; đồng thời, thể hiện vai trò, trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ của người chiến sĩ Công an Nhân dân. Vì vậy, cần được tuyên dương, khen thưởng nhân rộng nhằm tạo sức lan tỏa đến toàn thể Nhân dân nói chung và thế hệ trẻ huyện Bảo Lâm nói riêng.

Trong khi đó, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị đã tổ chức tuyên dương dưới Cờ nhằm ghi nhận hành động đẹp, việc làm ý nghĩa của Thiếu úy Đào Bá Đoàn; đồng thời, quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị cùng nêu cao tinh thần học tập, gương mẫu thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó. Riêng đối với hành động đẹp của đồng chí Đoàn đã được Công an huyện Bảo Lâm báo cáo Công an tỉnh Lâm Đồng xem xét để có hình thức tuyên dương, khen thưởng trong thời tới.

Trước đó, như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin , vào sáng 14/11, sau khi nghe tin mẹ là bà Nguyễn Thị Thập nhặt được chiếc bóp, bên trong có hàng chục triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng bị đánh rơi trên đường. Thiếu úy Đào Bá Đoàn đã nhanh chóng tìm mọi cách liên lạc và trả lại chiếc bóp cùng toàn bộ số tiền và các giấy tờ tùy thân bên trong cho chủ nhân.

KHÁNH PHÚC