Thiếu úy công an giúp mẹ tìm trả lại hàng chục triệu đồng cho người đánh rơi

(LĐ online) - Nghe tin mẹ nhặt được chiếc bóp da, bên trong có hàng chục triệu đồng cùng nhiều giấy tời tùy thân quan trọng khác, Thiếu úy Đoàn đã nhanh chóng tìm mọi cách liên lạc và trả lại cho chủ nhân đánh rơi chiếc bóp.

Thiếu úy Đào Bá Đoàn tìm trả lại chiếc bóp với đầy đủ toàn bộ tài sản và giấy tờ tùy thân bên trong cho người đánh rơi

Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 14/11, anh Bùi Quang Ngọc (ngụ Phường 2, TP Bảo Lộc) đi xe máy lưu thông từ trung tâm TP Bảo Lộc trên đường Phùng Hưng vào xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm. Khi anh Ngọc vào một quán cà phê tại Thôn 7 (xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm) nghỉ ngơi uống nước thì phát hiến chiếc bóp cùng mình đã bị rơi mất. Trong thời gian này, bà Nguyễn Thị Thập (ngụ tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm) đi làm vườn đã phát hiện nhặt được chiếc bóp. Ngay sau đó, bà Thập đã liên hệ với con trai là Thiếu úy Đào Bá Đoàn, cán bộ đang công tác tại Công an xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm). Lập tức, Thiếu úy Đoàn đã tìm mọi cách liên lạc tìm chủ nhân đánh rơi chiếc bóp để trả lại. Thiếu úy Đào Bá Đoàn chia sẻ: “Giúp Nhân dân là một trong những trách nhiệm của người công an Nhân dân. Vì thế, khi được mẹ đưa chiếc bóp vừa nhặt được, tôi chỉ suy nghĩ phải làm sao nhanh chóng tìm được chủ nhân để trả lại cho họ, nên chưa kịp báo lại với đơn vị. Tôi đã liên hệ rất nhiều nơi và cuối cùng cũng tìm được chủ nhân đánh rơi để trả lại chiếc bóp. Lúc trao trả lại chiếc bóp cho đúng chủ nhân đã đánh rơi, tôi rất vui. Vì đây là trách nhiệm mà một cán bộ công an như tôi phải gương mẫu vì dân phục vụ”.

Anh Bùi Quang Ngọc, chủ nhân đánh rơi chiếc bóp cho biết: “Bên trong bóp có số tiền hàng chục triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác, nên khi phát hiện mình bất cẩn đánh rơi bóp tôi rất hoang mang. Trong lúc tôi đang chạy đôn, chạy đáo đi tìm chiếc bóp bị đánh rơi thì điện thoại đổ chuông bởi cuộc gọi từ số của người lạ. Thật may mắn, họ là người đã tìm cách liên lạc để trả lại chiếc bóp mà tôi bị đánh rơi với đầy đủ toàn bộ số tiền và giấy tờ tùy thân bên trong. Tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Đoàn và cô Thập (mẹ anh Đoàn). Tới đây, tôi sẽ có thư cảm ơn gửi lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm và chính quyền địa phương thay lời cảm tạ và biểu dương tinh thần, trách nhiệm vì dân và lòng tốt của anh Đoàn”.

Theo lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm, Thiếu úy Đào Bá Đoàn là một cán bộ trẻ có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thiếu úy Đoàn cũng luôn hòa đồng, chân thành, được đồng nghiệp và Nhân dân tin cậy, quý mến. Tới đây, đơn vị sẽ có hình thức khen thưởng đối với hành động đẹp thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an Nhân dân của đồng chí Đoàn.

KHÁNH PHÚC