Người dân tự giác giao nộp 3 cá thể khỉ

(LĐ online) - Ngày 23/11, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 3 cá thể khỉ từ một hộ dân trên địa thị trấn Lộc Thắng tự nguyện giao nộp.

Cán bộ Kiểm lâm huyện Bảo Lâm chăm sóc 3 cá thể khỉ

Cả 3 cá thể khỉ này, đều là khỉ non có trọng lượng hơn 1 kg/con. Trong đó, có 2 cá thể khỉ đuôi dài và 1 cá thể khỉ đuôi lợn đều thuộc nhóm IIB động vật hoang dã cần được bảo vệ. Thời điểm tiếp nhận, cả 3 cá thể đều khỏe mạnh, nhưng do khỉ còn non nên chưa thuần, khó chăm sóc. Hiện tại, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm đang tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng. Đồng thời, Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm cũng đang phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động số 2 (thuộc Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng) hoàn tất các thủ tục để bàn giao 3 cá thể khỉ nói trên về Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng có phương án chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về tự nhiên theo quy định.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm, hiện tại, nhiều hộ dân trên địa bàn vẫn nuôi nhốt khỉ tại nhà. Đây là hành vi vi phạm các quy định bảo vệ động vật hoang dã làm ảnh hướng đến đa dạng sinh học. Vì vậy, Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm đang tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp các cá thể khỉ để cơ quan Kiểm lâm có phương án chăm sóc và thả về tự nhiên. Các trường hợp cố tình vi phạm, khi bị phát hiện sẽ tịch thu và xử lý vi phạm theo quy định.

KHÁNH PHÚC