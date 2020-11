Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc ra mắt mô hình ''Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự''

(LĐ online) - Chiều 11/11, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Bảo Lộc, Công an thành phố và Đảng ủy Phường 2 (TP Bảo Lộc) đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”.

Đại diện Công an TP Bảo Lộc trao Quyết định thành lập mô hình “Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự” cho các thành viên Ban chỉ đạo mô hình

Là đơn vị đào tạo đóng chân trên địa bàn TP Bảo Lộc, với bề dày hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc ngày càng khẳng định được vị thế trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư đồng bộ và quy mô đào tạo không ngừng được mở rộng, với 2 hệ Cao đẳng và Trung cấp.

Hiện, nhà trường có 87 cán bộ, giảng viên, giáo viên và gần 1.000 sinh viên đang theo học tại 24 khoa, ngành (Cao đẳng và Trung cấp) trong năm học 2020 - 2021. Nhà trường hiện có 4 khu ký túc xá, với hơn 300 chỗ ở cho sinh viên theo học tại trường. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại trường luôn được đảm bảo. Tuy nhiên, thời gian qua, trong nhà trường vẫn xảy ra một số vụ việc trộm cắp, đánh nhau ảnh hưởng đến tình hình ANTT chung của nhà trường. Hiện tại, để đảm bảo công tác quản lý, đào tạo và giữ gìn ANTT, nhà trường đã trang bị hệ thống camera an ninh với 8 mắt và 2 đầu thu lưu dữ liệu.

Trước tình hình thực tế, để nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, giáo viên và sinh viên về công tác đảm vảo ANTT, tự giác chấp hành pháp luật và tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm thì việc xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự” là rất cần thiết.

Tại buổi lễ, đại diện Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc đã công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo mô hình “Tự phòng, tự quản vệ về an ninh trật tự”. Ban chỉ đạo có 11 thành viên do ông Lương Ánh – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc làm Trưởng ban.

Sau khi ra mắt, các thành viên của Ban chỉ đạo có nhiệm vụ triển khai và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương về công tác an toàn ANTT; tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường về công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; phối hợp với tổ chức Công đoàn trong cơ quan tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, giáo viên và sinh viên tự giác tham gia công tác bảo vệ ANTT; luôn đề cao cảnh giác, tự giác phòng ngừa chống lại những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch; phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi gây mất ANTT, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội tại nhà trường và địa phương; tổ chức nắm bắt tình hình liên quan đến ANTT tại nhà trường, khu vực lân cận để kịp thời phối hợp các lực lượng Dân quân tự vệ, Công an Phường 2 và Công an TP Bảo Lộc triển khai phương án bảo vệ mục tiêu, giữ gìn ANTT không để xảy ra mất an toàn an ninh trật tự… Qua đó, tạo môi trường văn minh, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ đào tạo, giảng dạy và học tập của nhà trường.

K.PHÚC