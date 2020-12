Các tổ chức hội ngày càng thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ

(LĐ online) - Ngày 16/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Trọng đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ và công tác hội năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, trao bằng khen cho các tập thể

Trong năm qua, các cấp hội trong huyện đã tập trung thực hiện các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đánh giá chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp giữa nhiệm kỳ; tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình đề án, Nghị quyết Hội, của Đảng đến cán bộ hội viên, phụ nữ trong huyện. Trong đó, chú trọng chọn vấn đề ưu tiên để triển khai thực hiện chủ đề năm như: An toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trong gia đình, an toàn cho phụ nữ và trẻ em ở trường học, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu...Trong tổ chức hoạt động, các cấp Hội luôn có sự đổi mới nội dung, phương thức phù hợp với nhiều mô hình hoạt động đa dạng, thiết thực, phong phú, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ... từ đó thu hút, tập hợp phụ nữ đến với tổ chức Hội ngày càng tăng về số lượng và nâng cao chất lượng.

Trong năm 2020, các cấp hội tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, tổ chức học tập và thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và cuộc vận động phụ nữ Lâm Đồng “Tự trọng rèn đức - Tự tin luyện tài - Trung hậu, đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến 100% cơ sở hội trong toàn huyện... Trong đợt phòng chống Covid - 19, các cấp hội đã phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, các cơ quan đơn vị, nữ doanh nhân, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp vận động, hỗ trợ cho hội viên phụ nữ nghèo và người dân với 29 triệu đồng tiền mặt, hơn 32 tấn gạo, 12.150 khẩu trang, 1 máy đo thân nhiệt, 3.000 tờ rơi; 287,8 triệu đồng nhu yếu phẩm...; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và các mạnh thường quân ủng hộ hơn 51 triệu đồng, cùng sách vở, quần áo, hiện vật hỗ trợ người dân miền Trung bị lũ lụt...

Các cá nhân, tập thể xuất sắc nhận giấy khen của UBND huyện Đức Trọng

Cũng tại lễ tổng kết, có 4 tập thể được tặng Bằng khen của Hội LHPN tỉnh; 14 tập thể và 18 cá nhân được tặng Giấy khen của NBND huyện; 10 tập thể và 11 cá nhân được nhận Giấy khen của Hội LHPN huyện vì đã có thành tích trong công tác hội năm 2020.

N. MINH