Liên đoàn Lao động tỉnh thăm công đoàn cơ sở trường học thuộc cơ sở tôn giáo nhân dịp Noel

(LĐ online) - Ngày 21/12, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 3 đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên các công đoàn cơ sở trường học thuộc cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Noel 2020.

Bà Phạm Thị Lệ Dung - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thăm, chúc mừng CĐCS Trường Mẫu giáo tư thục Thiên Tâm (thuộc LĐLĐ huyện Lâm Hà)

Các đoàn đã đến thăm công đoàn cơ sở: Trường Mầm non Thăng Long và Trường Mầm non Hiển Linh (thuộc LĐLĐ thành phố Đà Lạt), Trường Mẫu giáo tư thục Thiên Tâm (thuộc LĐLĐ huyện Lâm Hà) và Trường Mầm non tư thục Ánh Sáng (thuộc LĐLĐ huyện Đạ Huoai).

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các công đoàn cơ sở trường học nhân dịp Noel 2020; đồng thời, trao đổi về tình hình hoạt động công đoàn; lắng nghe tâm tư, tình cảm của đoàn viên, nhà giáo, người lao động tại các công đoàn trường học...

Thay mặt nhà trường, lãnh đạo các công đoàn cơ sở trường học cũng rất vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; đồng thời, hứa sẽ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021, lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

N.MINH