Xứ đạo rộn ràng đón Giáng sinh

(LĐ online) - Những ngày này, về xứ đạo Lạc Lâm, Lạc Xuân (huyện Đơn Dương) có thể dễ dàng cảm nhận được không khí vui tươi, háo hức đón Giáng sinh của bà con giáo dân nơi đây.

Khắp nẻo đường của xứ đạo trở nên huyền ảo hơn nhờ những con đường “thông xanh ánh sáng”

Khắp các tuyến đường, xóm đạo, nhà thờ được trang hoàng hang đá, cây thông Noel. Khu xứ đạo như được khoác lên “chiếc áo đèn” lung linh nhiều màu sắc. Đâu đó vang lên khúc hát Giáng sinh trong không khí se lạnh khiến lòng người cũng trở nên hân hoan.

Tại Giáo xứ Lạc Viên (xã Lạc Xuân), các hoạt động chào đón đêm Giáng sinh đều đã sẵn sàng. Với chủ đề “Mỗi một trẻ thơ được sinh ra đều mang lại hạnh phúc cho mọi người”, ngoài trang trí cây thông, hang đá lớn tái hiện thời khắc Chúa ra đời, Giáo xứ Lạc Viên còn trang trí hình ảnh thiên sứ, ông già Noel cưỡi cỗ xe tuần lộc chứa những hộp quà nhiều màu sắc mang lại niềm vui, hạnh phúc cho trẻ thơ.

Linh mục Đỗ Quang Dung - Quản xứ Giáo xứ Lạc Viên cho biết, Giáo xứ Lạc Viên có hơn 3.500 giáo dân sinh hoạt. Ngày lễ Giáng sinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng và thiêng liêng đối với đồng bào Công giáo. Vì vậy, để chuẩn bị cho ngày lễ, ngay từ đầu tháng 12, rất đông giáo dân đã cùng góp công, góp của để trang hoàng cho giáo xứ.

Bên cạnh công việc trang hoàng, chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh, giáo xứ cũng quan tâm đến việc bảo vệ an ninh, trật tự trong những ngày lễ. Theo Linh mục Đỗ Quang Dung, trong ngày lễ Noel, lượng người tập trung tại nhà thờ rất đông, nhà thờ cũng phối hợp với chính quyền địa phương, công an huyện thắt chặt công tác bảo vệ an ninh, trật tự, khuyến khích giáo dân nhà gần nên đi bộ tránh kẹt xe, gây mất trật tự trong ngày lễ để mọi người được đón đêm Giáng sinh an lành, ấm áp.

Rất đông người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại nhà thờ

Trong dịp lễ Giáng sinh này, các giáo xứ cũng lan tỏa tinh thần “Sống tốt đời, đep đạo”, “Kính Chúa yêu nước” vận động mọi giáo dân cùng đoàn kết, chung sức tạo bộ mặt nông thôn mới cho địa phương. Trong ngày Chúa nhật, bà con giáo dân cùng dọn dẹp vệ sinh, giữ “nhà sạch, thôn sạch”, các gia đình giáo dân cũng tự trang hoàng nhà cửa, làm hang đá, dựng cây thông trước nhà để xây dựng tuyến đường xanh - sạch – đẹp.

Không tưng bừng, đông đúc như phố thị, ở những thôn có chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số, không khí Giáng sinh cũng không kém phần rộn ràng, ấm áp và tươi vui. Giáo xứ Diom (xã Lạc Xuân) với khoảng 4.000 giáo dân; trong đó, có hơn 3.000 giáo dân là người đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Churu và người K’Ho. Vào dịp Giáng sinh, ở lối vào giáo xứ được trang trí hai hàng thông bằng điện lung linh, phía trong khuôn viên nhà thờ rực rỡ với hang đá lớn đầy màu sắc. Sau khi kết thúc lễ nhà thờ, nhiều giáo dân nán lại để chụp ảnh lưu niệm.

Bên sân khấu ngoài trời, các giáo dân đang tích cực diễn tập các hoạt cảnh, văn nghệ chuẩn bị cho đêm Giáng sinh vui tươi. Ở thôn Diom A, Diom B, thôn B’Kăn, những ngày qua, các gia đình giáo dân hào hứng dọn dẹp, trang trí hang đá, treo đèn giáng sinh trước nhà để chào đón ngày Chúa giáng sinh và cầu cho năm mới an lành, vui tươi. Em Touneh Sara (thôn Diom A) chia sẻ, em rất thích ngày lễ Giáng sinh, mọi người cùng nhau mừng Thiên Chúa giáng sinh, quây quần bên bữa tối ấm áp, đọc kinh và dành cho nhau những lời chúc hạnh phúc, bình an.

Nhà thờ Lạc Viên được trang hoàng lung linh Sau khi kết thúc lễ, các đồng bào giáo dân ở Diom cũng tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm Em Touneh Sara (thôn Diom A) bên hang đá của gia đình

NHẬT QUỲNH