Liên đoàn Lao động huyện Đức Trọng đạt và vượt 26/26 chỉ tiêu

(LĐ online) - Ngày 5/1, Liên đoàn Lao động huyện Đức Trọng tổ chức hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành khóa VIII nhằm tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Hoàng Liên – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đã về dự.

Đồng chí Lưu Văn Lợi - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đức Trọng, trao giấy chứng nhận cho các CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Theo báo cáo, tính đến tháng 12/2020, toàn huyện hiện có 5.497 đoàn viên/6.042 lao động, đang sinh hoạt tại 155 CĐCS trong toàn huyện. Trong năm qua, trên cơ sở 26 chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động tỉnh giao, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Đức Trọng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; trong đó, có 100% chỉ tiêu vượt so với chỉ tiêu kế hoạch giao.

Đồng chí Hoàng Liên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, trao cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp

Tiêu biểu một số chỉ tiêu như: Phát triển đoàn viên mới đạt 161% so với kế hoạch, cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng đạt 125% so với kế hoạch, số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp đạt 106% so với kế hoạch...

Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng, trao bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Trường PTDT Nội trú - THCS huyện Đức Trọng

Trong năm qua, triển khai chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các CĐCS phát huy vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tăng cường kiểm tra, gám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc...

Đồng chí Hoàng Liên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân

Cũng trong năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 đến các CĐCS; hưởng ứng thực hiện Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Song song với các hoạt động trên, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo hiệu quả trong hoạt động công đoàn”...

Đồng chí Đỗ Đức Thiệm - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban Chính sách - Tôn giáo - Nữ Công LĐLĐ tỉnh, trao giải cho các thí sinh đạt giải cuộc thi “Tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống Covid- 19” do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức

Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Đức Trọng đã trao trao giấy chứng nhận cho các CĐCS trường học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020 và CĐCS khối cơ quan, xã, thị trấn, doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; trao cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp - đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2019-2020; tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể và cá nhân; trao giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện Đức Trọng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2020.

Cũng nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống Covid- 19” do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức cho các cá nhân đạt giải.

N.MINH