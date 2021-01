Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh

(LĐ online) - Ngày 7/1, Sở Y tế Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

BS khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng khám bệnh cho bệnh nhi

Dịch bệnh diễn biến phức tạp

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Cơ quan đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế quốc gia và hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, đã xuất hiện biến chủng của vi rút SARS-CoV-2 làm tăng khả năng lây truyền. Thêm vào đó, một số dịch bệnh mới nổi khác tiếp tục ghi nhận tại một số nước như bệnh do vi rút Chapare, cúm gia cầm H5N8, Ebola, MERS, sốt vàng... đã ảnh hưởng lớn đến an ninh y tế trên phạm vi toàn cầu.

Trong thời gian tới là dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu người dân về nước rất lớn, đã có một số trường hợp nhập cảnh trái phép và xác định dương tính với Covid-19; do đó nguy cơ rất lớn dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới nổi khác xâm nhập và lây lan vào nước ta nếu không triển khai các biện pháp phòng chống dịch ngay tại cửa khẩu, các khu vực biên giới và tại cộng đồng.

Trước tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm xâm nhập và phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2021, thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, Sở Y tế tỉnh yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành y tế tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 1699/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19; nâng cao trách nhiệm và ý thức cá nhân của mỗi cán bộ y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Các cán bộ y tế không được lợi dụng dịp nghỉ tết để tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí. Không được sử dụng xe ô tô, phương tiện đi lại công để phục vụ việc riêng trong dịp tết. Các đơn vị y tế dự phòng phân công cán bộ trực dịch 24/24 giờ trong thời gian nghỉ tết để theo dõi, báo cáo ngay khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, thực hiện công tác báo cáo dịch bệnh và hoạt động kiểm dịch y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Tổ chức đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tham mưu UBND các huyện, thành phố tổ chức đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới nổi với mức độ cảnh giác cao nhất, không chủ quan, lơ là; huy động các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Tiếp tục củng cố các đội đáp ứng nhanh chống dịch, chủ động dự trữ thuốc, vật tư, hóa chất… theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng đáp ứng khi có dịch bệnh xảy ra.

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng; thực hiện khoanh vùng sớm, cách ly kịp thời, xử lý triệt để, không để lây lan, bùng phát ra cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý khu cách ly tập trung thực hiện giám sát, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng các quy định của Bộ Y tế; kiên quyết không để dịch lây lan trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng.

Chỉ đạo các đơn vị y tế xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an địa phương thực hiện nghiêm việc theo dõi, giám sát người thực hiện cách ly tại khu cách ly dân sự, cách ly tại nhà, người hết thời gian cách ly tập trung theo đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Triển khai các hoạt động truyền thông, khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi phù hợp với các nhóm đối tượng, đặc biệt những người mới về từ vùng dịch thực hiện thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế), hạn chế tiếp xúc với người xung quanh.

Vận động người dân tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép để được cách ly, quản lý phòng chống dịch theo quy định. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đóng trên địa bàn thực hiện tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân, thông điệp 5K của Bộ Y tế; tuyên truyền cho người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế tự nguyện, BlueZone.

Sở Y tế Lâm Đồng kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các trung tâm thương mại

Ứng phó các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện, quy trình nhập cảnh, kiểm dịch y tế nhằm phát hiện sớm, xử lý ngay những trường hợp đầu tiên, không để dịch lây lan. Giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại Cảng hàng không Liên Khương tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng; đặc biệt giám sát chặt chẽ người về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh truyền nhiễm; chỉ cho phép nhập cảnh các trường hợp có đầy đủ các thủ tục nhập cảnh theo quy định, thực hiện phân loại cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành; phát hiện sớm, cách ly và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm. Thực hiện nghiêm việc rà soát, kiểm tra giấy xác nhận âm tính với SARS- CoV-2 đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài.

Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật các kế hoạch đáp ứng các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi; tiếp tục củng cố các đội đáp ứng nhanh chống dịch, nâng cao năng lực xét nghiệm, chủ động dự trữ thuốc, vật tư, hóa chất sẵn sàng đáp ứng khi có dịch bệnh xảy ra. Xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản chống dịch cụ thể; xây dựng kế hoạch phân công lấy mẫu, điều phối xét nghiệm khi có dịch xảy ra trên địa bàn; tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ; tổ chức diễn tập, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giám sát, xét nghiệm, đội phản ứng nhanh đáp ứng dịch.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là phòng chống dịch Covid-19; tham mưu Sở Y tế xử lý trách nhiệm người đứng đầu tại các đơn vị, cơ sở vi phạm, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về công tác phòng chống dịch theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/ 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn ngành và Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt bố trí trực 24/24 giờ; thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác báo cáo theo quy định; đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, sinh đẻ trong ngày tết; có phương án vận chuyển, chuyển tuyến lên tuyến trên khi cần thiết.

Thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến hiệu quả; tăng cường mức độ cảnh báo, kiểm tra, giám sát người bệnh và người nhà người bệnh đến khám, tư vấn, điều trị; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh mở rộng thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chống dịch để chủ động đáp ứng nhanh, kịp thời các tình huống; tăng cường công tác khám, tư vấn, điều trị từ xa; tuyên truyền, hạn chế người nhà người bệnh đến thăm nom, tăng cường công tác điều trị toàn diện người bệnh tại bệnh viện.

Quán triệt các nhân viên y tế nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ, đáp ứng các tiêu chuẩn về quy tắc giao tiếp, ứng xử, thái độ phục vụ của nhân viên y tế đối với người bệnh và người nhà người bệnh khi đến khám, điều trị tại cơ sở y tế. Xây dựng kế hoạch tổ chức chăm sóc tốt, thăm hỏi, chúc tết người bệnh điều trị nội trú, đặc biệt người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người thuộc diện chính sách. Có phương án dự trữ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị.

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tổ chức thực hiện theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm; kế hoạch của UBND tỉnh về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức chiến dịch truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm, phổ biến quy định, kiến thức về an toàn thực phẩm, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán đến người tiêu dùng, người sản xuất, kinh doanh; tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

AN NHIÊN