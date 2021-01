Lạc Dương: Tổng kết công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020

(LĐ online) - Ngày 7/1, Ban Chỉ đạo tín ngưỡng - tôn giáo huyện Lạc Dương tổ chức tổng kết hoạt động công tác tín ngưỡng - tôn giáo năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo huyện Lạc Dương thăm và chúc mừng Noel 2020 tại các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, mặc dù năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19, thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân trong huyện nói chung và bà con giáo dân nói riêng; song hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn huyện diễn ra tương đối thuận lợi. Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn huyện tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm sinh hoạt tôn giáo theo Hiến chương, giáo lí, giáo luật của các tôn giáo và quy định của Pháp luật; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra, thực hiện tốt các chương trình và kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, trong hoạt động phòng chống dịch Covid-19, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo đã tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, vận động phòng chống dịch và nghiêm túc thực hiện việc khai báo sức khỏe y tế toàn dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện đã đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 71 triệu đồng; trong đó, tiền mặt gần 24,5 triệu đồng, 1 tấn gạo và 1.000 suất quà.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện trong năm 2021, huyện Lạc Dương xác định cần tập trung một số nhiệm vụ như: Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thường xuyên và sâu rộng trong các chức sắc, chức việc, tín đồ về chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước như Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các nghị định, quyết định của Chính phủ và Bộ Nội vụ… Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền đối với các hoạt động tôn giáo ở địa phương. Kịp thời chỉ đạo giải quyết nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng, hợp pháp của tổ chức tôn giáo, các chức sắc, tín đồ và Nhân dân đúng theo quy định của pháp luật; tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2021.

T.HƯƠNG - S.TRÀ