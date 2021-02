Đà Lạt đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

(LĐ online) - Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cả nước đang vào cao điểm chung tay chống dịch nhưng các phương án sẵn sàng chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2021 vẫn được thành phố Đà Lạt thực hiện nghiêm túc.

Tuyến đường Ba Tháng Tư- cửa ngõ vào TP Đà Lạt thường xảy ra ùn tắc cục bộ khi lượng xe đổ về quá lớn

Theo thông lệ hàng năm, Tết Nguyên đán nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương của người dân tăng cao, nhất là cao điểm từ mùng 1 đến mùng 6 tết là thời điểm du khách đổ về du lịch nghỉ dưỡng. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thời điểm trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Lạt đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc, va chạm, tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Tấn Vũ - Trưởng Công an TP Đà Lạt cho biết: Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa và mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng mạnh. Chính vì vậy, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho Nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các ngành đã chủ động phối hợp, triển khai thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho Nhân dân, ngay từ tháng 12/2020 trên địa bàn TP Đà Lạt đã triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Ban An toàn Giao thông tỉnh. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân; vận động Nhân dân thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, không phóng nhanh, vượt ẩu…

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hùng- Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt: Kinh nghiệm từ nhiều năm qua, từ mùng 1 đến mùng 6 tết du khách cả nước đổ về, lượng xe lớn 50 chỗ, xe gia đình cũng tăng theo từng năm, dẫn đến ùn tắc, kẹt xe ở một số nút giao thông: Vòng xoay đường Ba Tháng Hai, Ngã tư Phan Chu Trinh, cửa ngõ vào TP đèo Prenn… Đội giao thông - trật tự đã lên kế hoạch trực chốt điều tiết giao thông tại các nút hay xảy ra ùn tắc, phân luồng giao thông và quy định bãi đậu đỗ ở các đường trung tâm để giảm thiểu tình trạng quá tải.

Do đặc thù toàn TP Đà Lạt không có đèn tín hiệu giao thông, tại các tuyến đường giao nhau, nhất là nút giao thông trọng điểm, những ngày này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Nhiều phương tiện lưu thông chen lấn, gây ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông. Để không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài trong nội ô Đà Lạt vào giờ cao điểm, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân và du khách, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Đà Lạt được triển khai đều khắp tại các tuyến đường, nút giao thông, kịp thời hướng dẫn, phân luồng, điều tiết các phương tiện lưu thông trật tự, nề nếp.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các tổ liên ngành của TP đang ra quân giải tỏa các điểm họp chợ trong khu vực đô thị, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị. Trong tháng 1/2021, lực lượng công an thành phố đã thực hiện tuần tra, kiểm soát đường bộ, ra quân cao điểm đảo bảo an toàn toàn giao thông và trật tự đô thị do UBND TP phát động.

Tại Phường 1, TP Đà Lạt, là trung tâm thành phố, cũng là nơi thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải do dòng xe đổ về quá lớn, Trung tá Đỗ Ngọc Hòa - Trưởng Công an Phường 1, TP Đà Lạt cũng cho hay: Ngay từ đầu năm 2021, phường đã tuyên truyền cho các khách sạn, cơ sở lưu trú, quán ăn, dịch vụ… trên địa bàn phường chấp hành nghiêm túc các quy định về đậu đỗ, trật tự giao thông. Dịp Tết Nguyên đán, các chiến sỹ công an phường cũng túc trực, có mặt ngay tại hiện trường khi xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trung tâm của phường, kịp thời điều tiết giao thông.

Những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã cận kề, TP Đà Lạt hiện đang nỗ lực thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19, góp phần đảm bảo cho Nhân dân và du khách đón Tết Nguyên đán vui vẻ, an toàn.