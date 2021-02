Lâm Đồng quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh Covid-19

(LĐ online) - Từ đầu năm 2021 đến nay, UBND tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Lâm Đồng đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán 2021, các hoạt động phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu đảm bảo cho Nhân dân đón xuân bình an.

Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại siêu thị

Ngành y tế Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong công tác phòng chống dịch Covid-19, như: Tổ chức theo dõi giám sát các trường hợp kết thúc cách ly về địa phương cư trú; tiếp tục triển khai đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn; tham mưu UBND thành lập bổ sung 2 khu vực cách ly tập trung, thành lập 13 chốt kiểm soát tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với gần 210 ngàn lượt người được kiểm soát sức khỏe khi qua các chốt.

Đến ngày 15 giờ ngày 8/2, Lâm Đồng đã tiến hành cách ly 467 trường hợp; trong đó, cách ly tại các cơ sở y tế 18 trường hợp, cách ly tại khu cách ly tập trung 120 trường hợp, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 329 trường hợp. Đến nay, đã có 197 trường hợp đã hết thời gian cách ly. Ngoài ra, ngành y tế còn hướng dẫn 22.696 trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ngành y tế Lâm Đồng đã tiến hành lấy 517 mẫu tiến hành xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime-PCR, kết quả 100% mẫu này đều có kết quá âm tính với SARS- COV-2. Như vậy, qua bốn giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngành y tế Lâm Đồng đã thực hiện 1.122 mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime-PCR, kết quả đều âm tính.

Các cơ quan truyền thông thực hiện gần 1.000 tin, bài phát trên hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên địa ban tỉnh; gần 100 chuyên mục phát sóng thời lượng 15 phút/chuyên mục. Tại thành phố Đà Lat, Bảo Lộc, xe tuyên truyền lưu động đồng loạt ra quân triển khai tuyên truyền sáng, chiều trên toàn thành phố, phường, xã về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên tất cả các tuyến đường, tại các chợ lớn nhỏ, các khu dân cư trên địa bàn thành phố. Các doanh nghiệp viễn thông đã thực hiện được 1.275.000 tin nhắn đến các thuê bao di động về việc thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; tuyên truyền rộng rãi cho Nhân dân về công tác phòng chống dịch Covid-19, để mỗi người dân không lơ là, chủ quan, có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở y tế, thực hiện đánh giá an toàn đối với từng khoa, phòng và cả cơ sở y tế. Tăng cường triển khai việc đăng ký khám bệnh qua mạng; siết chặt việc phân luồng người đi lại giữa các khoa trong nội bộ cơ sở y tế; có phương án xét nghiệm, kết nối giữa các bệnh viện trong việc tiếp nhận, xét nghiệm, giới thiệu xét nghiệm người bệnh khi có biểu hiện bệnh Covid-19. Chú trọng bảo đảm an toàn cho bệnh nhân nặng, người bệnh có bệnh lý nền đang điều trị tại cơ sở y tế. Từng khoa, phòng thuộc cơ sở y tế và cơ sở y tế đều phải kiểm tra, đánh giá hàng ngày về mức độ bảo đảm an toàn phòng dịch. Người đứng đầu cơ sở y tế, cơ quan chủ quản của cơ sở y tế chịu trách nhiệm về kết quả phòng chống dịch tại cơ sở y tế và địa bàn phụ trách.

Đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, thuốc vật tư, sinh phẩm xét nghiệm... luôn sẵn sàng phục vụ cho công tác chống dịch, đảm bảo chế độ trực chống dịch 24/24 và báo cáo hàng ngày theo quy định. Tiếp tục đầu tư 2 phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Bệnh viện II Lâm Đồng. Phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới các ca bệnh mắc Covid-19 tại các tỉnh, thành phố.

Tiếp tục chuẩn bị và quản lý tốt việc cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, nhất là cách ly tại các cơ sở lưu trú; thực hiện đầy đủ các hướng dẫn phòng, chống dịch, không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở lưu trú. Phối hợp các lực lượng y tế, công an, quân đội, địa phương tổ chức điều tra, xác minh các trường hợp đi từ vùng dịch về để phân loại đối tượng áp dụng hình thức các ly phù hợp. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại Cảng Hàng không Liên Khương, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nhập cảnh; tăng cường quản lý người nhập cảnh lưu trú tại địa phương, không để xảy ra mất an toàn.

Tăng cường lực lượng cán bộ y tế tại 13 chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn tỉnh

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chú trọng truyền thông về thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập đông người và Khai báo y tê); cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế tự nguyện NCOVI, Vietnam Health Declaration, tiếp tục khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng BlueZone phục vụ truy vết nhanh các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh. Hiện, Lâm Đồng đứng thứ 29 cả nước về tổng số người khai báo y tế (NCOV) và thứ 21 về cài đặt Bluezone với 214.000 smartphone đã cài đặt (chiếm 15,45% dân số).

Sở Giao Thông Vận tải chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19: Yêu cầu hành khách đi trên xe phải đeo khẩu trang, thực hiện khử khuẩn tay bằng các dung dịch sát khuẩn và thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định. Yêu cầu người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ghi chép lại hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; đảm bảo thông thoáng phương tiện, thường xuyên mở cửa sổ phương tiện; hạn chế tiếp xúc với người khác; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch (đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên, khai báo y tế, khử khuẩn phương tiện vận chuyển hàng ngày...). Yêu cầu người điều khiển phương tiện vận chuyển đi ra từ khu vực phong tỏa hoặc khu vực ổ dịch (vào thời điểm trước khi đi và khi quay về) liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để xét nghiệm SARS-CoV- 2.

Tại các huyện, thành phố trong tỉnh đã thành lập 2.216 tổ Covid-19 cộng đồng sẵn sàng làm nhiệm vụ điều tra, truy vết, giám sát, hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà đối với các trường hợp đi/về địa phương liên quan đến các tỉnh, thành phố đang có dịch.

AN NHIÊN