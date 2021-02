(LĐ online) - Ngày 27/02, thầy Hoàng Viết Phương – Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Đạ Nhim (huyện Lạc Dương) cho hay: Nhà trường đã phối hợp với Công an huyện Lạc Dương xây dựng và ra mắt mô hình “4 an toàn về an ninh, trật tự” tại trường.

Mô hình “4 an toàn về an ninh, trật tự” tại Trường THCS-THPT Đạ Nhim gồm các nội dung: An toàn về khuôn viên và khu vực xung quanh nhà trường; an toàn về sức khỏe, nhân phẩm của giáo viên, cán bộ, người lao động và học sinh; an toàn về tài sản trong nhà trường, tài sản của giáo viên, cán bộ, người lao động và học sinh; an toàn trong hoạt động điều hành, giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh, hoạt động hợp tác quốc tế và đảm bảo an toàn môi trường sư phạm.

Việc xây dựng mô hình “4 an toàn về an ninh, trật tự” được nhà trường lồng ghép với việc triển khai thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; ứng xử văn hóa trong trường học, giáo dục pháp luật… nhằm tiếp tục tăng cường công tác giáo dục pháp luật và đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự trường học.

VIỆT HÙNG