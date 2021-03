Agribank Lâm Đồng trao tặng 250 triệu đồng an sinh xã hội tại Đam Rông

(LĐ online) - Chiều 25/3, tại Huyện ủy Đam Rông, Ngân hàng Agribank tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình tài trợ an sinh xã hội năm 2021 với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Ngân hàng Agribank Lâm Đồng trao tặng 200 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Agribank Lâm Đồng; Hoàng Xuân Hường - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện ủy Đam Rông.

Tại đây, Ngân hàng Agribank Lâm Đồng đã trao tặng 200 triệu đồng để xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa và Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank Lâm Đồng trao 50 triệu đồng để tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đam Rông.

Được biết, hàng năm, Agribank Lâm Đồng luôn dành sự quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội và dành khoản ngân sách đáng kể cho hoạt động nói trên. Theo đó, nguồn ngân sách này sẽ được sử dụng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ngân hàng Agribank Lâm Đồng đã tài trợ hoạt động an sinh xã hội trên 2 tỷ đồng. Dự kiến ,trong năm 2021, đơn vị sẽ tiếp tục vận động để tăng nguồn tài trợ an sinh xã hội là 4 tỷ đồng. Riêng huyện Đam Rông, đến nay, Ngân hàng Agribank Lâm Đồng đã tài trợ 350 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank Lâm Đồng trao 50 triệu đồng để tặng học bổng cho học sinh nghèo

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Agribank Lâm Đồng cho biết: Ngoài hoạt động kinh doanh, Agribank Lâm Đồng luôn tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo; tăng cường giáo dục nhân viên toàn đơn vị về tinh thần “tương thân tương ái”, để từ đó thể hiện ý thức, thái độ và trách nhiệm chia sẻ cùng chung tay xây dựng cộng đồng.

Cũng trong thời gian tới, Agribank Lâm Đồng sẽ tiếp tục vận động cán bộ, nhân viên thực hiện tốt việc tạo nguồn quỹ, cân đối kế hoạch thu chi… nhằm tăng cường hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội, góp phần cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đam Rông, đồng chí Bí thư Huyện ủy Đam Rông Nguyễn Văn Lộc trân trọng cảm ơn đội ngũ cán bộ, nhân viên Agribank tỉnh Lâm Đồng đã dành nhiều sự quan tâm, sẻ chia đến địa phương. Qua hơn 16 năm kể từ khi thành lập huyện, Đam Rông đến nay đã có nhiều đổi thay. Tuy nhiên, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn bởi đặc thù là huyện vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số còn chiếm khá cao. Việc được hỗ trợ xây dựng nhà ở, chăm lo đời sống tinh thần cho người dân sẽ là nguồn động viên to lớn để địa phương từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thân cho người dân trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy Đam Rông khẳng định: Sau khi tiếp nhận nguồn hỗ trợ này, huyện Đam Rông sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn kinh phí hỗ trợ; đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Nhân dân huyện Đam Rông, các hộ được hỗ trợ nhà ở tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả nhà ở, để công trình này mãi mãi là biểu trưng về tình cảm tốt đẹp mà Ngân hàng Agribank Lâm Đồng đã dành cho huyện Đam Rông nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

THÂN THU HIỀN