(LĐ online) - Ngày 31/1, tại trường Mầm non Bá Thiên, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bảo Lộc đã tổ chức vòng chung kết Hội thi “Bé với an toàn giao thông” năm học 2020 - 2021. Tham gia vòng chung kết có gần 100 bé đến từ 8 trường mầm non trên địa bàn thành phố được lựa chọn từ vòng loại tại 4 cụm thi được tổ chức trước đó.

Phần thi tiểu phẩm chào hỏi của các bé mầm non

Tại Hội thi, các bé cùng nhau tranh tài qua 4 phần thi vui nhộn gồm: Chào hỏi giới thiệu về trường hay phản ánh vấn đề liên quan đến an toàn giao thông dưới dạng tiểu phẩm, thơ ca…; phần thi kiến thức về an toàn giao thông, là những kiến thức đã được các trường giáo dục cho trẻ mầm non; phần thi chơi giao thông trên sa hình và phần thi xe thăng bằng dưới hình thức tiếp sức giữa các thành viên trong đội.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho trường Mầm non Hoa Hồng; giải Nhì thuộc về trường Mầm non Sơn Ca và giải Ba được trao cho trường Mầm non 1.

Hội thi là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TP Bảo Lộc. Qua đó, huy động sự tham gia, phối hợp của chính quyền, ban ngành, đoàn thể và các bậc phụ huynh cùng các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện tốt việc triển khai lồng ghép nội dung an toàn giao thông vào chương trình giáo dục mầm non trên địa bàn. Từ đó, tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về kiến thức Luật Giao thông đường bộ để người người, nhà nhà có hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Đây còn là sân chơi bổ ích để các cháu mầm non giao lưu, học hỏi nhằm bổ trợ cho các cháu vui chơi, rèn luyện an toàn, lành mạnh và học tập tốt.

