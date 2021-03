Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Tập đoàn TTC tặng hệ thống máy Realtime-PCR xét nghiệm SARS-CoV-2 cho Lâm Đồng

(LĐ online) - Chiều nay, 1/3, tại Thung Lũng Tình Yêu, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) tổ chức lễ trao tặng hệ thống máy Realtime-PCR xét nghiệm SARS-CoV-2 có tổng trị giá 2,5 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng.

Ông Đặng Hồng Anh -Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC trao tặng hệ thống máy Real time- PCR xét nghiệm SARS-COV-2 cho tỉnh Lâm Đồng

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Đa –Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận: Hiện Lâm Đồng chưa xuất hiện ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là ngành y tế. Tỉnh Lâm Đồng cũng đã thu xếp gói ngân sách cho phép để đầu tư trang thiết bị, máy móc phòng chống dịch, trong đó có đầu tư cho công tác xét nghiệm để kịp thời phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Cùng với nguồn ngân sách, thời gian qua cũng đã có nhiều công ty, doanh nghiệp hỗ trợ cho Lâm Đồng cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19.

“Hôm nay, tại lễ tiếp nhận máy Realtime-PCR xét nghiệm SARS-CoV-2, thay mặt UBND tỉnh, tôi bày tỏ lòng biết ơn đến Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tập đoàn TTC và cá nhân ông Đặng Hồng Anh (Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC) đã tặng máy nhằm tăng cường năng lực xét nghiệm cho ngành y tế Lâm Đồng. Đây là nghĩa cử cao đẹp, đầy ý nghĩa nhân văn, UBND tỉnh ghi nhận tấm lòng của nhà tài trợ và đề nghị ngành Y tế tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng – đơn vị tiếp nhận máy, khai thác tốt thiết bị ở mức cao nhất để phục vụ kịp thời cho công tác chống dịch Covid-19” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa nhấn mạnh.

Ông Phan Văn Đa -Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ

Ông Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC, phát biểu: Từ trước Tết Nguyên Đán cho đến nay, một lần nữa cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng, nói riêng lại phải gồng mình chống dịch Covid-19 với biến chủng mới và diễn biến phức tạp, mức độ lây nhiễm nhanh hơn. Chúng tôi khâm phục tỉnh Lâm Đồng là 1 trong số các tỉnh chưa có ca nhiễm SARS-Cov-2, qua đó cho thấy được các phương án chống dịch của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Lâm Đồng rất hiệu quả. Tuy nhiên, là địa phương có nền kinh tế phụ thuộc lớn vào du lịch thì những thiệt hại do tác động của dịch Covid-19 vừa qua đã ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế -xã hội của TP Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

“Thông qua việc trao tặng hệ thống máy xét nghiệm tự động Real-time PCR hiện đại, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Tập đoàn Thành Thành Công mong muốn hỗ trợ kịp thời công tác kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả, giúp ngành du lịch của tỉnh nhanh chóng hồi phục và tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động. Tập đoàn Thành Thành Công và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành cùng người dân tỉnh Lâm Đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, mang đến môi trường du lịch an toàn cho người dân và du khách.” – Ông Đặng Hồng Anh cho biết.

Hệ thống máy này được Sở Y tế tỉnh giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng đưa vào sử dụng nhằm tăng cường năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 đáp ứng nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. Máy xét nghiệm Real-time PCR do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Tập đoàn TTC trao tặng có tổng trị giá 2,5 tỷ đồng, với năng lực máy sẽ cho kết quả xét nghiệm sau 1,5 giờ với 96 mẫu cùng lúc. Máy được trang bị thiết bị ly trích mẫu bệnh phẩm sau đó tự động xử lý mẫu xét nghiệm. Máy sẽ giúp rút ngắn các thao tác của con người với mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, từ đó đảm bảo an toàn hơn cho con người, và không những chỉ xét nghiệm Covid-19 mà máy còn xét nghiệm hầu hết các loại virus và siêu vi khác như viêm gan B, C, HIV, lao...

DSCKII Huỳnh Thị Phương Duyên – Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ: Từ đầu năm 2020 đến nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế tỉnh đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tích cực để phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh. Đến nay, ngành Y tế Lâm Đồng đã tiến hành lấy 2.390 mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime-PCR, kết quả 100% mẫu này đều có kết qua âm tính với SARS-COV-2. Như vậy, qua 3 giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ngành Y tế Lâm Đồng đã tiến hành lấy 2.940 mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime-PCR, kết quả đều âm tính.

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương phải tăng cường năng lực xét nghiệm COVID-19, tăng cường công tác lấy mẫu và xét nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ cao nhằm phục vụ công tác khoanh vùng, truy vết khi có dịch xảy ra. Hiện nay, tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng đang hoạt động 1 hệ thống xét nghiệm Realtime PCR xét nghiệm SARS-CoV-2 do Công ty TNHH Hùng Phát tài trợ năm 2020, có công suất 200 mẫu/ngày, Ngành Y tế đang làm các thủ tục để mua 2 hệ thống xét nghiệm Realtime PCR xét nghiệm SARS- CoV-2 đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện II Lâm Đồng. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu xét nghiệm khi có tình huống ca bệnh xảy ra và lan rộng trong cộng đồng để thực hiện sàng lọc, cách ly, điều trị theo quy định.

Các đại biểu chứng kiến lễ trao tặng hệ thống máy Realtime-PCR xét nghiệm SARS-COV-2 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Tập đoàn TTC tài trợ

Được sự quan tâm và hỗ trợ của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Tập doàn Thành Thành Công (TTC) tài trợ cho tỉnh Lâm Đồng 1 máy Realtime PCR xét nghiệm SARS-CoV-2, điều này hết sức nhân văn và cấp bách, rất thiết thực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương trong giai đoạn hiện nay cũng như phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh lâu dài. Vì ngoài chức năng xét nghiệm SARS-COV-2, hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR còn có khả năng thực hiện nhiều loại xét nghiệm sinh học phân tử khác như các xét nghiệm định lượng về viêm gan B, C, HIV, lao...

“Thay mặt ngành Y tế Lâm Đồng, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ cua Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) tài trợ cho Lâm Đồng, góp phần trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân tại địa phương. Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng máy xét nghiệm Realtime PCR được tài trợ đúng mục đích và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng” – Bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng phát biểu cam kết.

AN NHIÊN